$MAGA vs. $DUM Coin: Dieser kann bis 5. November stärker steigen!

Die Nachfrage nach den PolitiFi-Coins explodiert wieder, was sich an den Kursanstiegen der führenden Vertreter sowie dem Interesse an den Presales dieses Sektors erkennen lässt. Zwei von den heißesten PolitiFi-Memecoins finden Sie im folgenden Beitrag, damit Sie den besten für sich identifizieren können. Lesen Sie ihn nun, um sich rechtzeitig vor der Wahl am 5. November zu positionieren!

MAGA Hat ($MAGA)

Der PolitiFi-Memecoin MAGA Hat wurde nach dem Erfolg von MAGA ($TRUMP) und zu Ehren der Cap von Donald Trump mit der Aufschrift "MAKE AMERICA GREAT AGAIN" gestartet. Im Vergleich zu anderen PolitiFi-Memecoins handelt es sich trotz des Bezuges zu dem Hut um einen seriöseren Vertreter. Zumindest wurde für das Projekt eine eigene LLC in den USA gegründet.

Der $MAGA-Coin hat insbesondere unter Trump-Anhänger schnell Begeisterung ausgelöst. Zurückzuführen war dies unter anderem auf das Community-Engagement des Teams, welches Debatten, Wahlkampf und Medienaufmerksamkeit umfasst. Unter anderem wurden einige Journalisten und Spaces veranstaltet.

Anders als bei $TRUMP nimmt $MAGA keinerlei Gebühren über den Handel des Coins ein. Deshalb gibt es auch keine Spenden an Veteranen und Kinder in Not. Für die Coin-Inhaber sollen bestimmte Aktivitäten geboten werden, wobei das gesamte Projekt von MAGA Hat in keinem direkten Zusammenhang mit Donald Trump steht.

Mit Annäherung an den Wahlkampf und aufgrund der Führung des kryptofreundlichen Donalds Trumps bei den Wahlumfragen hat auch das Interesse an dem $MAGA-Coin wieder zugenommen, welcher es erst heute wieder auf X in die Trends geschafft hat.

Jetzt $MAGA zum niedrigsten Kurs kaufen!

Gelistet wurde MAGA Hat erstmalig am 16. Mai für 0,000000009444 und konnte seitdem um 2.579.316 % steigen. Von seinem Allzeithoch von 0,0007461 USD ist er derzeit noch immer 70,34 % entfernt.

Unter den zu MAGA-Memecoins befindet sich $MAGA derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 95,91 Mio. USD auf dem zweiten Platz, hinter $TRUMP, der aktuell mit 195,82 Mio. USD rund doppelt so hoch bewertet wird.

Im Vergleich zu diesem konnte sich MAGA Hat zuletzt jedoch deutlich stärker entwickeln. Denn er stieg über die vergangenen 30 Tage um 225,9 %, während es bei $TRUMP lediglich 58,0 % waren. Somit könnte er aufgrund seiner niedrigeren Bewertung sogar ein höheres Plus verzeichnen.

Jetzt rechtzeitig in $MAGA investieren!

FreeDum Fighters ($DUM)

Während der Markt der PolitiFi-Memecoins von einer Vielzahl von einfallslosen Imitaten überschwemmt wurde, welche zu schätzungsweise mehr als 95 % für die Republikaner erstellt wurden, hat sich das Team von FreeDum Fighters dazu entschieden, den Sektor mit einem neuartigen Konzept zu bereichern.

Zuerst einmal hat es mit der Gamifizierung für eine größere Unterhaltung gesorgt. Denn die Investoren können ihren Favoriten für die Wahl festlegen und dann bei dem epischen Duell von MAGATRON und Kamacop 9000, den beiden mechanisierten Versionen von Donald Trump und Kamala Harris mitfiebern.

Bereits während des Presale können die $DUM-Coins für das Staking genutzt werden. Bei diesem richtet sich die Rendite nach den jeweiligen Zustimmungswerten der beiden Kandidaten. Da Trump aktuell mit 74 % der Stimmen führt, liegt das passive Einkommen von ihm bei 323,40 %, während es bei Harris sogar 1.333,91 % sind.

Jetzt frühzeitig in $DUM investieren!

Ebenfalls umfasst FreeDum Fighters Elemente für den Community-Aufbau. So können sich die Anleger an Debatten beteiligen, um die Positionen ihrer Favoriten zu vertreten und andere zu überzeugen. Zudem kann auf diese Weise für eine Gemeinschaft gesorgt werden, welche für Memecoins besonders wichtig sind.

Ein besonderer Vorteil von FreeDum Fighters ist seine neutrale Positionierung. Denn sein Angebot richtet sich sowohl an die Republikaner als auch an die Demokraten. Daher könnte er ein noch größeres Interesse und somit höhere Kursanstiege als andere PolitiFi-Memecoins erreichen, was durch die niedrige Marktkapitalisierung noch einmal verstärkt wird.

Der Vorverkauf von FreeDum Fighters hat schon in den ersten Tagen mehr als 328.275 USD eingenommen und es ist zu erwarten, dass das Verkaufstempo mit Annäherung an den Entscheidungstag weiter zunimmt. Noch können die auf 54 Mrd. $DUM limitierten Token vor der ersten Listung an einer Kryptobörse mit Rabatt erworben werden.

In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die Coins noch für 0,00006 USD angeboten. In weniger als vier Stunden findet jedoch schon die nächste Erhöhung um 36,36 % auf 0,000075 USD statt.

Jetzt in FreeDum Fighters investieren!

$MAGA vs. $DUM: Das ist der bessere PolitiFi-Memecoin

Die beiden PolitiFi-Memecoin $MAGA und $DUM legen großen Wert auf einen der wichtigsten Aspekte für Token aus diesem Sektor: den Community-Aufbau. So werden verschiedene Aktionen gestartet, welche unter anderem Debatten umfassen.

Allerdings unterscheidet sich $MAGA durch eine stärkere Fokussierung auf das Wahlkampfthema, während es bei $DUM primär die Gamifizierung ist, die sich auch noch für vergleichbare Events in anderen Ländern und mehr nutzen lassen soll, sodass er auch einen langfristigen Nutzen bieten kann.

Ein weiterer Unterschied ist, dass MAGA Hat vielen Memecoin-Tradern bekannt ist und eines der favorisierten Investments ist. Im Gegensatz dazu muss sich FreeDum Fighters noch auf dem kompetitiven Markt behaupten, auf dem nicht wenige Coins sensationelle Kursanstiege verzeichnet haben.

Ebenso unterscheiden sich die beiden PolitiFi-Memetoken in der Bewertung. Denn $DUM kann angesichts seiner viel niedrigeren Marktkapitalisierung deutlich schneller und stärker steigen, als dies bei $MAGA der Fall ist. Aufgrund des innovativen und langfristig orientierten Geschäftsmodells könnte ihm dies auch gelingen.

Nun kennen Sie die Stärken und Schwächen der beiden PolitiFi-Memecoins. Letztlich muss jeder die Entscheidung jedoch selbst treffen und das für sich überzeugendere Investment wählen. Zudem sollte man nicht das gesamte Geld in einen Coin stecken und besser diversifizieren.

Jetzt Memecoin-Renditen mit Staking steigern!

