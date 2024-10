Die Aktie von Eli Lilly and könnte durch eine strategische Zusammenarbeit mit ViaNautis Bio neue Impulse erhalten. Das Pharmaunternehmen setzt auf die innovative polyNaut-Plattform, um die Entwicklung und Bereitstellung genetischer Medikamente voranzutreiben. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Zielsteuerung von Wirkstoffen im Körper, was das Potenzial für bahnbrechende Therapien in verschiedenen Krankheitsbereichen eröffnet.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kooperation sieht eine Vorauszahlung sowie mögliche Meilensteinzahlungen vor, deren genaue Höhe nicht bekannt gegeben wurde. Für Aktionäre von Eli Lilly and könnte diese Partnerschaft langfristig interessant sein, da sie das Unternehmen im wettbewerbsintensiven Markt für genetische Medizin positioniert. Die Börse wird die Fortschritte dieser Zusammenarbeit genau beobachten, um mögliche Auswirkungen auf den Aktienkurs zu bewerten.

