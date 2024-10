Meme Coins explodieren! Wo sich der Einstieg nun lohnen könnte

Es geht weiterhin bergauf am Kryptomarkt. Die neue Woche startet bullish und treibt den Bitcoin-Kurs in Richtung 70.000 Dollar Marke. Damit steigen natürlich auch die meisten Altcoins wieder und das Bild, welches sich schon das ganze Jahr über zeigt, ist auch heute wieder zu sehen. Meme Coins führen die Rallye unter den 100 größten Kryptowährungen an und verzeichnen die höchsten Tagesgewinne. Dogecoin ($DOGE) führt die Rallye mit einem Plus von mehr als 11 % an und auch $MOG und $FLOKI sind vorne dabei. Die ganz großen Renditen könnten nun aber Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung bringen, da sich der Kurs hier teilweise über Nacht vervielfachen lässt.

Pepe Unchained ($PEPU)

Einer der Meme Coins, der in diesem Jahr das größte Potenzial haben könnte, ist Pepe Unchained ($PEPU). Das liegt daran, dass es sich nicht nur um eine weitere Kopie von $PEPE handelt, der in diesem Jahr schon durch die Decke gegangen ist. Pepe Unchained kommt im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit einer eigenen Blockchain, die als Layer 2 das Ethereum-Ökosystem erweitert. Damit ist $PEPU der erste Meme Coin, der auch eine eigene Layer 2 auf den Markt bringt.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained)

Wenn man sich die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung anschaut, fällt schnell auf, dass sich dort am ehesten Coins mit eigener Blockchain befinden. Diese haben das Potenzial, ein komplett neues Ökosystem zu gründen und Base hat erst im letzten Jahr gezeigt, wie schnell eine Layer 2 eine zentrale Rolle im Ethereum-Space spielen kann. Daher schreiben Analysten auch Pepe Unchained enormes Wachstumspotenzial zu.

Die $PEPU-Token werden derzeit noch im Vorverkauf angeboten, wobei es sich um eine seltene Gelegenheit handelt, da Coins mit eigener Blockchain deutlich seltener auf den Markt kommen als Meme Coins. Einige Experten gehen davon aus, dass $PEPU der nächste Milliarden Dollar Coin werden könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Renditen bedeuten würde.

Crypto Allstars ($STARS)

Geht es um Meme Coins, ist die Ethereum-Blockchain längst keine Voraussetzung mehr, um erfolgreich zu sein. Auch Solana bringt immer mehr Milliarden Dollar Meme Coins zum Vorschein und sogar auf Base gibt es mit $BRETT schon einen Coin, der diese Hürde gemeistert hat. Das ist zwar ein gutes Zeichen für die jeweiligen Blockchains, treibt die starke Fragmentierung am Kryptomarkt aber noch mehr an. Verschiedene Blockchains erfordern verschiedene Wallets, verschiedene DEX (dezentrale Börsen) und verschiedene dApps, wenn man mit seinen Token etwas anfangen möchte. Crypto Allstars ($STARS) geht hier einen anderen Weg.

($STARS Token-Vorverkauf - Quelle: Crypto Allstars Website)

Mit Crypto Allstars kommt nicht nur der $STARS-Token auf den Markt, sondern auch der MemeVault. Dabei handelt es sich um das erste Staking-Protokoll, das es ermöglicht, verschiedene Meme Coins unterschiedlicher Blockchains zu staken und so eine zusätzliche Rendite in Form von $STARS-Token zu erzielen. Dabei dient $STARS auch als Multiplikator. Je mehr $STARS man besitzt, desto höher die Staking-Rendite im MemeVault.

Dieses Konzept führt dazu, dass die Nachfrage nach $STARS von Anfang an extrem hoch ist. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger Token im Wert von über 2,8 Millionen Dollar gekauft, obwohl sich der neue Coin noch in der Vorverkaufsphase befindet. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon bis zum Launch einen ersten Buchgewinn mitnehmen können, wenn sie vor der nächsten Preiserhöhung einsteigen. Analysten erwarten, dass der $STARS-Kurs nach dem Launch schnell um das 10- bis 20-fache steigen könnte.

Flockerz ($FLOCK)

Auch bei Flockerz handelt es sich um einen Meme Coin, der sich durch einige Besonderheiten von der Masse abhebt und dadurch enormes Gewinnpotenzial hat. Anleger, die im Besitz der $FLOCK-Token sind, erhalten nämlich die Möglichkeit, über ein Vote 2 Earn-System über die Zukunft des Projekts mitzubestimmen und werden dafür sogar mit zusätzlichen Token belohnt. Damit ist $FLOCK der erste Meme Coin, der schon von Anfang an in den Händen der Community liegt und nicht von einer Einzelperson gesteuert wird.

($FLOCK Initial Coin Offering - Quelle: Flockerz Website)

Flockerz verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, die es Anlegern ermöglicht, ihre Bestände zu erhöhen, indem sie ihre Token staken. Dabei ist $FLOCK aber nicht inflationär aufgebaut, da die Token für die Staking Rewards von Anfang an vom Gesamtangebot reserviert wurden. Auch in diesem Bereich unterscheidet sich Flockerz also von den meisten anderen Proof of Stake Coins.

Die Staking-Rendite wird dynamisch anhand der Anzahl der Token im Staking Pool berechnet und ist daher vor allem am Anfang besonders hoch, wenn noch nicht so viele Token gestakt werden. Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) noch bei über 1.500 %, was dazu führt, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Da gestakte Token beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden können, ist das Angebot knapp, wodurch die Chance auf eine Kursexplosion deutlich erhöht wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.