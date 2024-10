Solana: 3 Gründe für ein neues Allzeithoch

Solana ($SOL) erregt aktuell große Aufmerksamkeit und zeigt eine beeindruckende Performance. Im letzten Jahr ist der Top 5 Coin um über 460 % gestiegen. Damit gehört $SOL zu den Top Performern unter den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Mit einem aktuellen Anstieg der Marktkapitalisierung auf über 80 Milliarden US-Dollar hat Solana nun sogar einen höheren Marktwert als PayPal. Doch die Zeichen deuten darauf hin, dass das Potenzial für Solana noch lange nicht ausgeschöpft ist, und ein Kursanstieg auf ein neues Allzeithoch scheint nicht weit hergeholt zu sein. Diese 3 Gründe sprechen dafür.

1. Starker Aufwärtstrend im Kursverlauf

Der erste Grund für die optimistischen Prognosen ist der starke Aufwärtstrend, den Solana aktuell verzeichnet. Der Kurs von Solana bewegt sich deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200) - ein starkes Kaufsignal. Dieser Indikator wird von Tradern oft als Anzeichen für eine längerfristige, positive Kursentwicklung gewertet. Zusätzlich dazu zeigen weitere technische Signale eine bullische Tendenz: Der MACD, ein häufig genutztes Instrument zur Bewertung von Kursbewegungen im Kryptomarkt, gibt ebenfalls ein klares Kaufsignal.

($SOL Chart mit EMA 200 und MACD - Quelle: Tradingview)

Mit diesen Indikatoren im Rücken könnte sich der Kurs weiterhin stark nach oben bewegen. Solana zeigt ein hohes Momentum, das in den letzten Wochen stetig zuzunehmen scheint. Sollte dieser Trend anhalten, wäre der nächste Widerstand bei rund 260 US-Dollar, dem bisherigen Allzeithoch. Ein Überschreiten dieses Niveaus könnte Solana auf einen Kurs von 300 US-Dollar führen.

2. Hohe Kapitalzuflüsse

Ein weiteres positives Signal für Solana sind die hohen Nettozuflüsse, die das Netzwerk derzeit verzeichnet. Während andere Netzwerke wie Ethereum hohe Kapitalabflüsse hinnehmen mussten, profitierte Solana in den letzten Wochen von einem deutlichen Zufluss an Kapital. Diese Entwicklung weist darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger in die Solana-Blockchain wächst.

BREAKING: ETHEREUM TOPS ALL OTHER CHAINS IN DAILY NET OUTFLOWS - SOLANA LEADS NET INFLOWS pic.twitter.com/4NR5k0qgjQ - DEGEN NEWS (@DegenerateNews) October 28, 2024

Die Tatsache, dass immer mehr Kapital von Ethereum abgezogen wird und in Richtung Solana fließt, führt natürlich auch früher oder später zu einem Kursanstieg von $SOL, wobei sogar immer wieder die Frage im Raum steht, ob Solana Ethereum überholen könnte.

3. Wachstum im Solana-Ökosystem

Ein weiterer wesentlicher Grund für das Kurswachstum von Solana liegt in der Stärke des Solana-Ökosystems. Im Vergleich zu anderen Blockchains verzeichnet Solana die höchsten Nutzerzahlen, und viele prominente Projekte basieren auf dieser Blockchain. Dazu zählen unter anderem bekannte Coins wie $WIF und $BONK, aber auch $MOODENG oder $GOAT haben in den letzten Wochen gezeigt, wie schnell ein Coin auf Solana explodieren kann. Immer mehr starke Coins auf Solana treiben immer mehr Nutzer in das Ökosystem und das stärkt wiederum das Vertrauen, was zu einem Kursanstieg führen kann.

Besonders attraktiv ist Solana aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten. Viele Entwickler ziehen Solana anderen Blockchains vor, was eine kontinuierlich wachsende Nutzung und Weiterentwicklung des Netzwerks begünstigt. Die steigende Akzeptanz der Plattform, verbunden mit einem Wachstum im Ökosystem, könnte den SOL-Kurs weiter befeuern und den Kurs weit über das bisherige Allzeithoch treiben.

Natürlich wird der weitere Kursverlauf von $SOL aber auch vom Bitcoin-Kursverlauf abhängen, wie das bei allen großen Kryptowährungen der Fall ist. Nachdem aber auch der Bitcoin-Kurs in den letzten Stunden auf 70.000 Dollar gestiegen ist, stehen die Chancen gut, dass $SOL weiter steigt. Auch andere Coins wie Pepe Unchained könnten vom Bitcoin-Anstieg profitieren.

Pepe Unchained mit mehr Gewinnpotenzial als Solana

Solana hat zwar gute Chancen, in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter zu steigen, allerdings ist die Marktkapitalisierung bei der fünftgrößten Kryptowährung natürlich schon extrem hoch, sodass der Kurs nicht mehr so schnell um das 10-fache oder mehr steigen kann. Anders sieht das dagegen bei Pepe Unchained ($PEPU) aus. Pepe Unchained ist der erste Meme Coin, der über eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum und damit auch über eine eigene Blockchain verfügt.

($PEPU Token-Vorverkauf - Quelle: Pepe Unchained Website)

Als Layer 2 ist die PEPU-Chain auch deutlich schneller und günstiger als Ethereum und könnte damit auch schon bald ein komplett neues Ökosystem begründen, wie es bei Solana der Fall ist. Die Chancen, dass auch andere Entwickler die Chain in Zukunft nutzen, stehen gut. Die $PEPU-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein.

Analysten sehen enormes Potenzial in der $PEPU-Chain und damit auch hohe Renditemöglichkeiten für Investoren. $PEPU könnte demnach auch zu einer der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung aufsteigen, wenn sich die Layer 2 durchsetzt. Für frühe Investoren würde das Renditen von tausenden Prozent bedeuten, da $PEPU noch deutlich niedriger bewertet ist als $SOL.

