Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Investitionsrunde in Höhe von 200 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtbewertung des Unternehmens auf einen neuen Höchststand von 4,2 Milliarden US-Dollar erhöht. Die jüngste Finanzierungsrunde von Armis wurde von den beiden Top-Investoren General Catalyst und Alkeon Capital, zusammen mit den bestehenden Investoren Brookfield Technology Partners und Georgian angeführt. Das zusätzliche Kapital wird es Armis ermöglichen, seine 5-Jahres-Strategie zum Aufbau eines generationenübergreifenden Cybersicherheitsunternehmens fortzusetzen, starke organische Produktinnovationen und globale Markteinführungsprogramme voranzutreiben und gleichzeitig bahnbrechende anorganische Wachstumschancen zu nutzen, die sich möglicherweise ergeben.

Die Fähigkeit von Armis, Unternehmen aller Branchen unübertroffene Transparenz, Sicherheit und Risikomanagement zu bieten, hat das Unternehmen zu einem herausragenden Marktführer in der sich schnell entwickelnden Cybersicherheitslandschaft gemacht. Als vertrauenswürdiger Cybersicherheitspartner der weltweit größten Organisationen, darunter United Airlines, Colgate-Palmolive, Mondelez, Reckitt und viele mehr, ermöglicht die innovative Plattform von Armis, Armis Centrix, Unternehmen, ihre wichtigsten Vermögenswerte in Echtzeit zu sehen, zu sichern und zu verwalten von IT-, OT- und medizinischen Geräten bis hin zu Cloud-, Code- und Software-Assets.

Diese neue Finanzierungsrunde folgt auf die kürzlich von Armis bekannt gegebene Überschreitung der 200-Millionen-USD-Marke beim jährlichen wiederkehrenden Umsatz, wobei der ARR in weniger als 18 Monaten um weitere 100 Millionen USD gesteigert wurde. Das Unternehmen strebt einen zukünftigen Börsengang an und baut ein Unternehmen mit mehreren Generationen auf, wobei die nächsten großen Meilensteine das Erreichen des 500-Millionen-USD-ARR-Meilensteins auf dem Weg zu 1 Milliarde USD ARR und darüber hinaus sind.

Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis, kommentierte die jüngste Investitionsrunde und das langfristige Potenzial, das sie erschließen: "Mein Mitbegründer Nadir Izrael und ich sind unglaublich dankbar für die Unterstützung von General Catalyst und Alkeon Capital sowie von Brookfield und Georgian. Ihre Investition und ihr Glaube an die Zukunft von Armis spiegeln die Stärke unserer Plattform und den Marktbedarf für eine umfassende Cyber Exposure Management-Plattform wider von der Vermögensverwaltung und der Sicherheit von Cyber Physical Systems bis hin zur Behebung von Schwachstellen und Problemen von der IT bis zur Cloud und der CI/CD-Pipeline. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass dies erst der Anfang für Armis ist, und freuen uns darauf, unsere Vision einer sichereren digitalen Welt zu verwirklichen."

Jonathan Carr, CFO von Armis, betonte den Fokus des Unternehmens auf Wachstum und das feste Engagement für Armis-Kunden: "Wir freuen uns, General Catalyst und Alkeon Capital zu unseren großartigen Investoren und strategischen Partnern zählen zu dürfen. Die Geschichte von Armis, das sich schnell und global vergrößert hat, zeigt, dass Unternehmen zunehmend auf einen anlagenorientierten Ansatz für Cybersicherheit setzen müssen. Diese neue Finanzierung wird es uns ermöglichen, das hohe Tempo der Wertschöpfung für unsere Kunden und Aktionäre beizubehalten und unser unermüdliches Engagement für Innovation auf unserer Plattform und für Kundenzufriedenheit weiter zu unterstreichen, was unser Wachstum auch in den kommenden Jahren vorantreiben wird."

Mark Crane, Partner bei General Catalyst, zeigte sich ebenfalls begeistert von der Investition: "Wir sehen Armis als eine starke Kraft im Bereich der Cybersicherheit, mit einem enormen Potenzial für eine schnelle Skalierung und die Förderung bedeutender Innovationen in der Branche. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Weg zum börsennotierten Unternehmen zu unterstützen."

Abhi Arun, Managing Partner bei Alkeon Capital, schloss sich diesen Worten an: "Wir sind stolz darauf, in dieser entscheidenden Wachstumsphase in Armis zu investieren. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einer steigenden Nachfrage nach seinen Lösungen ist Armis einzigartig positioniert, um die Industriestandards auf dem Cybersicherheitsmarkt neu zu definieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Armis, während das Unternehmen seinen bemerkenswerten Aufwärtstrend beschleunigt."

Da die Cybersicherheitsbranche weiterhin mit immer komplexeren Herausforderungen konfrontiert ist, ist Armis mit seinem einzigartigen Ansatz für das Cyber Exposure Management ein unverzichtbarer Partner für Unternehmen, die ihre kritischen Vermögenswerte sichern und verwalten möchten. Durch die Bereitstellung umfassender Transparenz-, Priorisierungs- und Korrekturfunktionen stellt Armis sicher, dass Unternehmen der wachsenden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus sind.

General Catalyst und Alkeon Capital schließen sich bestehenden Investoren an, zu denen Insight Partners, CapitalG, Georgian, Brookfield Technology Partners und One Equity Partners gehören.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Über General Catalyst

General Catalyst ist ein globales Investment- und Transformationsunternehmen, das mit den ehrgeizigsten Unternehmern der Welt zusammenarbeitet, um die Widerstandsfähigkeit und angewandte KI voranzutreiben. Wir unterstützen Gründer mit einer langfristigen Perspektive, die den Status quo in Frage stellen, und begleiten sie von der Gründungs- bis zur Wachstumsphase und darüber hinaus. Mit Niederlassungen in San Francisco, New York City, Boston, Berlin, Bangalore und London haben wir das Wachstum von über 700 Unternehmen unterstützt, darunter Airbnb, Anduril, Applied Intuition, Commure, Glean, Guild, Gusto, Helsing, Hubspot, Kayak, Livongo, Mistral, Ramp, Samsara, Snap, Stripe, Sword und Zepto.

Über Alkeon Capital

Alkeon Capital ist eine globale Investmentfirma, die in private und börsennotierte Wachstums- und Technologieunternehmen sowie in Unternehmen, die neue Maßstäbe in ihrer Kategorie setzen, investiert. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung, die sich auf Menschen und Innovation konzentriert, arbeitet Alkeon eng mit disruptiven Privatunternehmen zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihren adressierbaren Markt zu erweitern, effizient zu skalieren und nahtlos auf die öffentlichen Märkte überzugehen. Alkeons Ziel ist es, ein langfristiger und wertsteigernder Partner für alle seine Portfoliounternehmen auf ihrem Weg in die Privatwirtschaft und an die Börse zu sein.

