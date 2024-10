Für 500 Global beginnt in Afrika eine neue Ära.

500 Global, eine der weltweit aktivsten Venture Capital Gesellschaften1 hat mit Stolz die Ernennung von Mareme Dieng zur Partnerin bekannt gegeben. Sie arbeitet in Nairobi, Kenia, und wird die regionale Strategie für Afrika verantworten.

"Als Frau aus dem Senegal, die im Ausland studiert, gelebt und gearbeitet hat, besteht meine Mission darin, Afrika etwas zurückzugeben und dort Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen. Ich möchte, dass die kommende Generation von afrikanischen Mädchen und Jungen Zugang zu guter Bildung und wirtschaftlichen Chancen hat, ohne dass sie ihre Heimat so früh verlassen müssen wie ich," sagte Mareme Dieng, Partner, 500 Global, Afrika. "Ich setze meinen Ehrgeiz darein, mithilfe der Ressourcen und globalen Plattform von 500 Global, in Afrika Innovationen und Wagnis zu fördern, um so das volle Potenzial für wirtschaftliches Wachstum auszuschöpfen."

Dieng, führend in der Firma im Hinblick auf Partnerschaften, Programme und Investments, hat sich schon seit langem für Afrika eingesetzt. Seit sie 2021 ihre Tätigkeit bei 500 Global aufgenommen hat, hat sie mehrere Initiativen gestartet und sich ausführlich zu den Möglichkeiten geäußert, die die Firma in Afrika sieht.

"Mareme verkörpert die Zukunft von Afrika jung, global ausgerichtet, dynamisch und mit Unternehmergeist und Motivation ausgestattet. Sie bringt die besten Voraussetzungen mit, um die kommende Generation von Unternehmern in Afrika zu erkennen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die nächsten bahnbrechenden Unternehmen dieses Kontinents zu errichten." Fred Swaniker, Gründer, African Leadership Group

500 Global, hat die wirtschaftliche Entwicklung seit dem ersten Investment in Afrika im Jahr 2011 kontinuierlich unterstützt. Bis heute hat 500 in mehr als 100 Portfolio-Unternehmen in Afrika investiert. Davon wurden 35 von Frauen gegründet. Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen, wie der Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), um Investoren und Accelerator Manager zu schulen. Nun möchte 500 seine Beziehung zu Afrika noch weiter ausbauen.

"Afrika bietet viele Möglichkeiten und hat Potenzial. Dank der umfassenden Erfahrung von Mareme und ihrer Kenntnis der örtlichen Infrastruktur wird 500 Global zu einem Vorreiter des Wirtschaftswachstums in Afrika werden," sagte Courtney Powell, COO Managing Partner von 500 Global. "Wir sind gespannt darauf, wie sich unter ihrer Führung neue Chancen ergeben werden und die drängendsten Probleme, wie finanzielle Unterstützung, Bildung für jeden, sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln und Klimaschutz angegangen werden. Und das wird zu mehr Innovation und nachhaltigem Wachstum in Afrika führen."

Vor ihrer Anstellung bei 500 Global leitete Mareme International Partnerships and Relations an der Draper University und sie war als Investor Associate bei Draper University Venture tätig, wo sie Investments verantwortete und mit Gründern aus Schwellenländern zusammenarbeitete. Sie wurde vom Forbes Magazin ausgezeichnet als Forbes Afrique 30 Under 30 ,sie war ein Mitglied des Beirats des African Early Stage Investment Summit und sie hält einen Sitz im VC Committee of African Venture Capital Association.

"Mareme ist außerordentlich. Sie befindet sich auf dem Weg, Afrika enorm zu beeinflussen. Sie war bei Draper unter den Besten der Besten und sie hat für uns Außerordentliches geleistet." Tim Draper, Founder Managing Partner, Draper Associates

Hier erfahren Sie mehr über das Programm von 500 Global für wirtschaftliches Wachstum und die Unterstützung von örtlichen Gründern: https://500.co/founders

Über 500 Global

500 Global ist eine Venture Capital Gesellschaft für alle Stufen mit 2,2 Mrd. an Assets unter Verwaltung 2 Sie investiert in Gründer von schnell wachsenden Technologieunternehmen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, wo Technologie, Innovation und Kapital langfristig Werte schaffen und zu wirtschaftlichem Wachstum und Entwicklung führen können. Wir arbeiten eng mit Stakeholdern zusammen und beraten Regierungsbehörden, wie sie in Schwellenländern am besten günstige Bedingungen für Unternehmer schaffen und wirtschaftliche Entwicklung fördern können. 500 Global hat mehr als 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.900 Unternehmen vertreten, die in mehr als 80 Ländern tätig sind. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von mehr als $1 Milliarde investiert und in mehr als 160 Unternehmen mit einem Wert von mehr als $100 Millionen (einschließlich privater, öffentlicher und beendeter Unternehmen). Unser Team von mehr als 200 Mitgliedern arbeitet in mehr als 30 Ländern. Sie verfügen über Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Manager von einigen der führenden Technologieunternehmen der Welt.

1 Basierend auf PitchBook's 2023 Global League Tables.

2 BERECHNUNGN ZU ASSETS UNTER VERWALTUNG (AUM) STÜTZEN SICH AUF INTERNE SCHÄTZUNGEN VOM 30. JUNI 2024.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

