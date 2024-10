Werkstoffe für Außenformteile von Kraftfahrzeugen für japanische, europäische und amerikanische Automobilhersteller

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (TOKYO:5491) (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) hat eine breite Palette an hochwertigen Oberflächen, Oberflächenveredelungen und Materialien für Außenformteile für japanische, europäische und amerikanische Automobilhersteller entwickelt. Dies basiert auf der Technologie, die wir im Prozess der Verarbeitung (Walzen) zu dünnen Materialien entwickelt haben.

Unsere Materialien können entsprechend dem Design des Fahrzeugs und der Umgebung, in der es eingesetzt werden soll, ausgewählt werden. Sie werden von vielen Automobilherstellern in Japan und Übersee verwendet und haben den weltweit höchsten Marktanteil.

Die Materialien von NIPPON KINZOKU für Automobil-Außenformteile können kontinuierlich von der Stahlbandrolle verarbeitet werden. Die Verarbeitungswerkzeuge für das Formen und Pressen können für alle Oberflächen gemeinsam genutzt werden. Da diese Produkte durch unsere Walztechnologie eine hohe Designqualität erreichen, sind Polieren, Lackieren oder Oberflächenbehandlungen wie bei Aluminium nicht erforderlich, was zur Reduzierung von Kundenprozessen und zur Verbesserung des Ertrags beiträgt.

Darüber hinaus sind die Materialien von NIPPON KINZOKU für Automobil-Außenformteile auch umweltfreundliche Produkte, die nach unseren eigenen Standards als "Öko-Produkte" zertifiziert sind, weil sie es den Kunden ermöglichen, ihre Umweltbelastung zu reduzieren.

FB (Fine Black®): An extremely thin transparent oxide film is formed on the surface of stainless steel to achieve a metallic look and deep black color through light interference and absorption phenomena. The surface is treated with a special hard film to provide excellent corrosion and wear resistance. M-FB (Matte FB): Developed "Matte tone" FB finish to meet the market need for "matte" products. BA5 (Bright Annealing): In addition to the general metallic glossy BA finish (surface finish by bright heat treatment after cold rolling), the "BA5" finish is even higher glossy by our proprietary technology. PW (Pearly White): Finished in stainless steel with a calm satin tone (aluminum tone). (Graphic: Business Wire)