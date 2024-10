Apple plant, seine KI-gestützten "Intelligence"-Funktionen auch für iPhone und iPad-Nutzer in der Europäischen Union verfügbar zu machen. Diese Entscheidung folgt auf eine vorherige Verzögerung aufgrund von rechtlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem EU-Digitalgesetz DMA. Der Tech-Gigant hat nun einen Weg gefunden, die DMA-Vorgaben mit dem Datenschutz und der Sicherheit der Nutzer in Einklang zu bringen. Zu den geplanten Funktionen gehören KI-gestützte Schreibwerkzeuge, die Integration von ChatGPT und eine neugestaltete Sprachassistentin Siri.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung hatte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Apple. An der NASDAQ verzeichnete die Aktie einen Anstieg von fast einem Prozent. Diese Entwicklung unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in Apples Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit an regulatorische Herausforderungen. Die Einführung der KI-Funktionen in der EU könnte Apples Wettbewerbsposition stärken und möglicherweise zu weiteren Kurssteigerungen führen.

