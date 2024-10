Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die Jahreskonferenz des Future Investment Initiative Institute beginnt heute in Riad und bringt weltweit führende Persönlichkeiten, CEOs und Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Energie, Technologie und Unterhaltung zusammen. In diesem Jahr standen zwei Vorgipfel zu den Themen "Investitionen in die Zukunft Afrikas" und "Führungsrolle der Frau als Motor des globalen Wirtschaftswachstums" auf dem Programm, die wichtige Themen beleuchteten.Während der Vorgipfel demonstrierte das FII Institut sein Engagement für die Förderung von positivem Wandel und globaler Zusammenarbeit. Das Neue Afrika ermöglichte wichtige Diskussionen zwischen Investoren und afrikanischen Führungskräften über das ungenutzte Potenzial und die Notwendigkeit grenzüberschreitender Investitionen. Seine Exzellenz Mohammed bin Abdullah Al Jaddan eröffnete den Gipfel. Branchenführer wie Tony Elumelu, Adebayo Ogunlesi und Sim Tshabala und andere Titanen der Branche gaben Einblicke in die Bekämpfung von Unterentwicklung und die Förderung von Investitionen.Ein wichtiger Höhepunkt war das Panel zu Innovationen im Gesundheitswesen, einem Schwerpunktbereich des FII-Instituts. Die Teilnehmer betonten, wie wichtig es ist, mehr als 400 Millionen Menschen in Afrika mit Fernlösungen Zugang zu digitaler Gesundheit zu verschaffen. Die Botschaft war klar: Investitionen aller Beteiligten in die Gesundheitsversorgung führen zu besseren Ergebnissen und einer höheren Wirtschaftsleistung. Darüber hinaus befasste sich eine Podiumsdiskussion mit CEOs aus wichtigen Lebensmittelsektoren mit der Ernährungssicherheit und schlug Strategien für eine effiziente Landwirtschaft und umweltfreundliche Praktiken vor, um die Lücke in der Ernährungssicherheit zu schließen.Auf der Podiumsdiskussion "Powering Africa", an der führende Vertreter von ARAMCO, ACWA Power und Heirs Energy teilnahmen, ging es um die dringende Notwendigkeit eines zuverlässigen Stromanschlusses, der ein Eckpfeiler für Wirtschaftswachstum, Gesundheitsversorgung, Bildung und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem gesamten Kontinent ist.Ein besonderes Gespräch mit S.E. Bassirou Diomaye Faye, Präsident von Senegal, beschrieb die Bedeutung der Stärkung der afrikanischen Jugend und der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen. Er stellte fest, dass "der afrikanische Kontinent wieder zu seinen Bestrebungen und Zielen erwacht. Wir sind Zeugen der Demokratisierung des Kontinents. Dazu gehören der Aufbau und die Verbesserung des Energiesektors und der entsprechenden Infrastruktur sowie die Förderung der Jugend."Auf dem Eröffnungsgipfel von HERiizon unterstrich S.R.H. Botschafterin Reema Bandar Al Saud die wichtige Rolle von Frauen in Führungspositionen. Sie merkte an: "Wir sollten bei der Art der Ausbildung, die wir durchführen, sektorübergreifend vorgehen, um eine gut ausgebildete Frau am Arbeitsplatz zu schaffen." Rednerinnen wie Cecilia Attias und Jenny Johnson erörterten Strategien zur Erhöhung der Frauenpräsenz in den Vorstandsetagen, während Ruth Porat sich für die Stärkung von Frauen in der Finanz- und Technologiebranche einsetzte und feststellte: "Wir befinden uns [als weibliche Führungskräfte] an einem unglaublichen Ort, an dem wir einen unglaublichen Wandel erleben, und das müssen wir erkennen", wobei sie die Bedeutung globaler Konferenzen wie der FII8 für Networking und kontinuierliches Lernen hervorhob.Noel Quinn wies darauf hin, dass die Führungsqualitäten und einzigartigen Perspektiven von Frauen für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, "ein Umfeld, in dem sich die Menschen wertgeschätzt fühlen, Chancen haben und ihren Beitrag leisten können".Mit über 600 Rednern und 8.000 Führungskräften, Investoren und Innovatoren, die an mehr als 200 Panels teilnehmen, zielt die FII8-Konferenz darauf ab, die dringenden Herausforderungen der Menschheit anzusprechen - von Finanzen, Energie, Investitionen, Politik und künstlicher Intelligenz bis hin zu Wirtschaft, Klimawandel und bahnbrechenden Innovationen.Richard Attias, CEO des FII-Instituts, sagte: "Heute haben wir bei unseren Vorgipfeln aus erster Hand erfahren, welche transformative Kraft Engagement und Dialog haben, insbesondere für Frauen, die zunehmend Führungsrollen übernehmen und den Wandel in der Welt vorantreiben. Durch die Nutzung von Investitionen und den Aufbau sinnvoller Partnerschaften können wir ein nachhaltiges Wachstum vorantreiben und sicherstellen, dass Afrika als Leuchtturm der Chancen, der Innovation und der Widerstandsfähigkeit für kommende Generationen gedeiht. Wir freuen uns auf den Eröffnungstag der 8. Ausgabe der FII, die verspricht, konkrete Lösungen für die drängenden Herausforderungen der Welt zu liefern".Über das FII InstituteDas Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt und über eine Investitionsabteilung und eine Agenda verfügt: Auswirkungen auf die Menschheit. Global und integrativ fördern wir großartige Talente aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in vier wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI) & Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.