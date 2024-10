HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu VW/ Ampel-Koalition:

"Das spontane Aus für die Förderung von Elektroautos hat einen Namen: Robert Habeck. Der grüne Wirtschaftsminister hat damit einer ganzen Branche den Saft abgedreht. Selbstverständlich kommen noch viele, viele Fehler im Management der Autokonzerne und Rekordstrompreise hinzu. Aber gerade VW war auf die Energiewende im fließenden Verkehr eingestellt. Jetzt folgen Werksschließungen und Personalabbau. Auch die drohenden Importzölle für den chinesischen Markt haben einen Namen: Olaf Scholz. Der Bundeskanzler konnte die EU-Strafzölle für China nicht abwenden. Sein Einfluss in Brüssel ist zu schwach. Einen Namen hat auch der Investitionsstau in Deutschland: Christian Lindner. Der liberale Wirtschaftsminister tritt mitten in der Krise fest auf die Schuldenbremse. So springt der Konjunkturmotor aber nicht an. Auch nicht nach den beiden Gipfelchen heute, die schon im Vorfeld zur schlechten Lachnummer verkommen sind. Die Ampel? Kann es nicht."/yyzz/DP/ngu