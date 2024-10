Laut einer neuen Studie der Analysten der Citibank spricht dieses Signal jetzt eindeutig für eine Korrektur an den Aktienmärkten. Müssen sich Anleger jetzt warm anziehen? Und kann es sich lohnen, nach der aktuellen Rallye an den Börsen Gewinne mitzunehmen? An den Aktienmärkten geht es aktuell beständig nach oben, doch ob das ewig so weitergehen kann, ist fraglich. Zuletzt stellen sich darum immer mehr Anleger die Frage: Kann das noch lange gut gehen?Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...