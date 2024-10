DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. Oktober

=== *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q (08:30 Interview mit CEO, 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 3Q (08:30 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (13:00 Investorenkonferenz) *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -20,5 Punkte zuvor: -21,2 Punkte 09:00 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pk zur DIHK-Konjunkturumfrage Herbst 2024, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesobligation mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 12:30 DE/FDP-Fraktion, Statement nach Treffen mit Wirtschaftsverbänden, Berlin *** 12:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q 14:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", Köln *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 99,2 zuvor: 98,7 15:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) September 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Industriegipfel, Berlin 17:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Keynoterede bei Wirtschaftsnacht Rheinland, Köln 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9M *** 21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 21:05 US/Visa Inc, ausführliches Jahresergebnis 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

