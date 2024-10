© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Microsoft erwägt laut einem neuen Antrag der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren.Das Unternehmen wird auf seiner Jahresversammlung im Dezember über eine "Bewertung der Investition in Bitcoin" abstimmen. Der Vorschlag wurde vom konservativen, mit dem Projekt 2025 verbundenen Think Tank National Center for Public Policy Research eingebracht. Das Zentrum bezeichnete Bitcoin in seiner Begründung für den Vorschlag an das Unternehmen als eine "ausgezeichnete, wenn nicht sogar die beste Absicherung gegen Inflation". Der Vorstand von Microsoft lehnt jedoch die mögliche Abstimmung am 10. Dezember ab und erklärt sie für "unnötig", da die …