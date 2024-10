Bitcoin bei $71k: Bitfinex nennt 3 Gründe für ein neues Bitcoin-Allzeithoch

Mit der rasanten Anstieg von Bitcoin in den letzten Stunden auf einen Wert von über 71.000 US-Dollar steigt die Euphorie am Markt schlagartig an. Bitfinex, eine der führenden Krypto-Börsen, hat in seinem Report vom gestrigen 28.10.2024 drei wesentliche Faktoren genauer beleuchtet, die als Treiber für den aktuellen Bitcoin-Kursanstieg gelten. Mit diesen Rahmenbedingungen könnte Bitcoin schon in absehbarer Zeit ein neues Allzeithoch erreichen - vielleicht sogar noch diese Woche.

1. Politische Unsicherheiten und das "Trump Trade"-Phänomen

Die bevorstehenden US-Wahlen haben erhebliche Wellen im Finanzmarkt ausgelöst - vor allem das sogenannte "Trump Trade" Phänomen. Dabei zeigt sich ein spezieller Trend: Steigende Wahlchancen des republikanischen Kandidaten Donald Trump werden zunehmend als potenziell positiv für Bitcoin und andere risikoreiche Assets angesehen. Die "Trump Trade"-Theorie beschreibt den Marktoptimismus, der durch die höhere Möglichkeit des Sieges von Donald Trump und die damit einhergehende kryptofreundlichere Position der US-Regierung erwarten lässt.

Die Wetten auf Polymarkt stehen klar auf Trump, Quelle: https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024

Dieser Effekt zeigt sich unter anderem in der Nachfrage nach Bitcoin-Optionen rund um das Wahltermin, bei denen die Preisprämien deutlich höher sind. Der Handel in Optionen, deren Laufzeit sich um den Wahltag herum konzentriert, deutet darauf hin, dass die Volatilität an den Wahltagen und darüber hinaus voraussichtlich ansteigen wird.

Laut Bitfinex erwarten Investoren nach den Wahlen eine deutliche Kursbewegung in Bitcoin, und diese Erwartung hat bereits zu einem Volatilitätsanstieg geführt. Es sind Kursprämien von bis zu 100 Prozent für Call-Optionen zu verzeichnen, die für ein Kursziel von über 100.000 US-Dollar angesetzt sind. Diese angespannte Stimmung im Markt zeigt, dass viele Marktteilnehmer auf ein neues Rekordhoch spekulieren - besonders bei einem Wahlausgang zugunsten von Trump.

2. Saisonalität und neue Rekordstände bei Bitcoin-Futures

Historisch betrachtet ist das vierte Quartal (Q4) eine besonders starke Phase für Bitcoin, insbesondere in sogenannten Halving-Jahren, in denen die Mining-Belohnungen halbiert werden.

Bitcoin ist mit dem aktuellen Anstieg im Oktober wieder näher am Median, Quelle: https://www.coinglass.com/today

Diese Jahre sind oft mit Angebotsknappheiten verbunden, die den Preis weiter anheizen können. Der Medianwert für Kursanstiege im vierten Quartal von Halving-Jahren bei beeindruckenden 31,34 Prozent, für den Monat Oktober bei 21,2 Prozent..

Diese saisonalen Trends werden durch hohe Nachfrage im Bitcoin-Futures-Markt weiter verstärkt. Derzeit sieht Bitfinex Rekordstände im offenen Interesse an Bitcoin-Optionen und -Futures, die sich auf hohe Kursziele fokussieren. Besonders die Optionen mit Verfallsdatum Ende Dezember - ein Termin, an dem das Marktvolumen traditionell hoch ist - zeigen eine klare Richtung: Investoren setzen verstärkt auf Call-Optionen bei einem Bitcoin-Kursziel von 80.000 US-Dollar.

Ende Dezember ist der Höhepunkt der OTM Calls, Quelle: https://www.deribit.com/statistics/BTC/metrics/options

Diese Optionen verdeutlichen die Marktstimmung, dass Bitcoin bis Ende des Jahres deutlich steigen könnte, selbst in einem unsicheren Umfeld.

3. Makroökonomische Stabilität und Bitcoin als sicherer Hafen

Obwohl Bitcoin vergangene Woche einen Rücksetzer von 6,2 Prozent verzeichnete, bleibt der Kurs insgesamt stabil und zeigt sich im Vergleich zum September-Tief von 52.756 US-Dollar erstaunlich resilient. Diese Widerstandsfähigkeit ist vor dem Hintergrund immer größerer makroökonomischer Herausforderungen - etwa geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und Zinssatzanpassungen der US-Notenbank - beachtlich. Für viele Marktteilnehmer wird Bitcoin damit zunehmend zu einer Art "sicherem Hafen" in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Arbeitslosenstatistik in den USA, Quelle: https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA

Aktuelle wirtschaftliche Daten aus den USA, wie ein stabiler Arbeitsmarkt trotz Naturkatastrophen und Arbeitskämpfen, stärken diesen Trend. Die hohe Nachfrage nach Bitcoin in unsicheren Zeiten zeigt, dass die Kryptowährung allmählich als wertbeständiges Asset betrachtet wird. Das Interesse an Call-Optionen mit 80.000 US-Dollar-Verfallswerten Ende Dezember bestätigt, dass Marktteilnehmer auch für das Jahresende optimistisch bleiben.

Bitcoin auf Kurs zum Allzeithoch?

Für Bitcoin-Fans und Investoren stehen die Zeichen auf Aufschwung. Die Kombination aus politischem "Trump-Trade"-Momentum, saisonalen Kursanstiegen in Halving-Jahren und der robusten Nachfrage im Futures- und Optionsmarkt könnte die Kryptowährung in den kommenden Monaten noch weiter antreiben. Ein neues Allzeithoch ist keinesfalls sicher, doch die aktuellen Marktbewegungen und das hohe Interesse deuten auf eine spannende Zeit hin.

Auch der Altcoin-Markt zeigt in diesem Umfeld eine deutliche Erholung. So steigt Bitcoin SV in den letzten 24 Stunden um 15 Prozent, doch vor allem profitieren die Memecoins erneut. Unter den sieben stärksten Gewinnern am heutigen 29.10.2024 befinden sich vier Memecoins: Popcat, Mog Coin, Dogecoin und Brett. Besonders interessant für Investoren ist der Vorverkauf von Pepe Unchained, der gestern die Marke von 23 Millionen Euro überschritten hat.

Zu Pepe Unchained

Mehr als nur Memes

Als besonderes Memecoin-Projekt möchte Pepe Unchained gleichzeitig mit seinem Token auch eine eigene Blockchain launchen und damit die Basis für ein gesamtes Ökosystem schaffen. Die Herausgeber wollen die traditionellen Schwächen von Meme-Coins wie langsame Transaktionen und hohe Gebühren auf Ethereum ausmerzen, um allen Tradern das Handeln mit Memecoins zu ermöglichen. Die PEPU-Chain soll eine deutlich schnellere und kostengünstigere Abwicklung ermöglichen - bis zu 100-mal schneller als Ethereum - und setzt auf Funktionen wie Staking, eine dezentralisierte Börse (DEX) und einen Block Explorer.

Das Projekt hat mit einem erfolgreichen Presale, der bisher über 23 Millionen USD eingebracht hat, bereits großes Interesse geweckt. Zusätzlich fördert Pepe Unchained Entwickler mit dem "Frens with Benefits"-Programm, um neue Projekte auf der Pepe-Chain zu unterstützen. Durch interessante Prämien werden externe Entwickler in das Projekt gelockt, um die PEPU-Blockchain stets auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Mit einer starken Community (auf X schon über 41.000 Follower) und smarten technologischen Innovationen will Pepe Unchained nicht nur lustige Meme-Coins liefern, sondern auch eine nachhaltige Marktpräsenz aufbauen und den Bullenmarkt im Herbst voll ausnutzen.

Hier kann man den Pepe-Unchained-Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.