The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2024ISIN NameUS233331BD84 DTE ENERGY 19/24 FLRDE000A3H3GE7 HOWOGE MTN 21/24DE000DW6CYT1 DZ BANK IS.A1881DE000DW6CYU9 DZ BANK IS.A1882US438516CH73 HONEYW. INTL 22/24CA135087P402 CANADA 22/24US38141GZV93 GOLDM.S.GRP 22/24US345397ZX44 FORD MOTO.CR 19/24US693475AY16 PNC FINL SVC 19/24US92343VCR33 VERIZON COMM 14/24US482480AE03 KLA 14/24USU59327AA11 MICH.KORS (USA) 17/24REGSGB00BKLWYD53 ENG.GR.BONDS 19/24 MTNUS780097BM20 NATWEST GROUP 19/29 FLRXS2616008038 SIKA CAPITAL 23/24 FLRXS2063288943 EIRCOM FIN. 19/24 REG.SUS78015K7C20 ROYAL BK CDA 19/24 MTNDE000LB381Z6 LBBW FZA 22/28US857477BE26 STATE STREET 19/25 FLRDE000HLB78J2 LB.HESS.THR.CA.TIL.11A/22CH0138760811 BERN STADT 11-24US681919BA38 OMNICOM GRP 14/24CH0240672227 SYNGENTA FIN. 14-24 MTNDE000DDA0MY5 DZ BANK IS.A1015DE000HLB2MY6 LB.HESS.-THR.IS.17/24DE000HLB2MZ3 LB.HESS.-THR. IHS 17/24DE000DW6CYY1 DZ BANK IS.A1886DE000HLB78E3 LB.HESS.THR.CARRARA11B/22