NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Brian Balchin wird in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte November skeptischer für den Bereich Process Solutions - wegen China. Im Halbleiterbereich erwartet er erst 2025 eine wirkliche Erholung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 18:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2024 / 20:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

