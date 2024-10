DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Lufthansa-Konzern hat im dritten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber übertroffen. Kostensteigerungen, insbesondere bei Gebühren, Technik-Aufwendungen und Personal belasteten den operativen Gewinn. Zudem stehen die Ticketpreise insbesondere auf Strecken nach Asien weiter unter Druck. Die im Juli gesenkte Prognose bestätigte der MDAX-Konzern. Für 2024 erwartet Lufthansa ein bereinigtes EBIT von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Drittquartalszahlken und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 10.738 +5% 10.906 +6% 10.275 EBIT bereinigt 1.340 -9% 1.316 -10% 1.468 EBIT-Marge bereinigt 12,5 -- 12,1 -- 14,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.095 -8% 1.010 -15% 1.192 Ergebnis je Aktie 0,92 -8% 0,82 -18% 1,00 Freier Cashflow bereinigt 128 -78% -50 -- 592

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Analystenkonferenz)

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz

07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 15:00

Analystenkonferenz)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (13:00 Investorenkonferenz)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

12:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9M

21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

21:05 US/Visa Inc, ausführliches Jahresergebnis

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

ASML 1,52 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -20,5 Punkte zuvor: -21,2 Punkte -US 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 99,2 zuvor: 98,7 Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) September

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 19.662,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.864,00 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 20.534,00 +0,2% Nikkei-225 38.903,68 +0,8% Schanghai-Composite 3.295,63 -0,8% Hang-Seng-Index 20.682,27 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 133,15 +6 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 19.531,62 +0,3% DAX-Future 19.627,00 +0,6% XDAX 19.525,32 +0,6% MDAX 27.336,97 +0,3% TecDAX 3.420,87 +0,0% EuroStoxx50 4.969,83 +0,5% Stoxx50 4.450,98 +0,3% Dow-Jones 42.387,57 +0,6% S&P-500-Index 5.823,52 +0,3% Nasdaq-Comp. 18.567,19 +0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,06 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weder die Wall Street noch die Börsen in Asien geben eine Richtung vor. Im Fokus stehen in der laufenden Woche die Berichtssaison sowie der US-Arbeitsmarktbericht, darüber hinaus in der kommenden Woche die US-Präsidentschaftswahl sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Vorfeld dürfte sich Zurückhaltung an den Märkten breitmachen.

Rückblick: Etwas fester - Am Nachmittag sorgte eine etwas höhere Eröffnung an der Wall Street für leichten Aftrieb, nachdem Anfangsgewinn zwischenzeitlich wieder abgeschmolzen waren. Gestützt wurde die Stimmung auch vom starken Rückgang der Ölpreise, nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" die iranischen Ölanlagen verschont hatte. "Der Einbruch bremst die Spekulation auf einen erneuten Auftrieb der Inflation", so ein Marktteilnehmer. Das ist günstig für die Zinssenkungsperspektiven. Der Stoxx-Index der Öl- und Gasaktien verlor 1,3 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeitaktien, der auch die Aktien der Fluglinien enthält, stieg dagegen um 0,7 Prozent. Grund waren mit den sinkenden Ölpreisen auch fallende Kerosinpreise. Lufthansa gewannen 2,1, Air France 3,8 und IAG 1,8 Prozent. Philips knickten nach der Zahlenvorlage um 16,9 Prozent ein, laut Händlern belastet von einem enttäuschenden Ausblick. Im Sog verbilligten sich Siemens Healthineers um 3,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Porsche AG waren mit einem Minus von 5 Prozent größter DAX-Verlierer. Die Analysten von Stifel sprachen von schwachen Quartalszahlen. Das EBIT habe 5,1 Prozent unter Konsens gelegen, die EBIT-Marge habe mit 10,7 Prozent ein neues Tief erreicht und der freie Cashflow liege mit 118 Millionen Euro klar unter dem Konsens von 630 Millionen. Dazu habe Porsche die Margenprognose für 2025 nicht bekräftigt. Die VW-Aktie (-0,5%) zeigte sich wenig bewegt davon, dass das Unternehmen nach Angaben des Betriebsrates die Schließung von mindestens drei Fabriken in Deutschland und den Abbau zehntausender Stellen plant und auch bei den Gehältern gespart werden soll. Traton büßten 3,4 Prozent ein nach der Vorlage endgültiger Zahlen. Der Auftragseingang bei Scania habe belastet, hieß es. Die Quartalszahlen von Wacker Chemie fielen etwas schwächer als erwartet aus, der Kurs gab um 2,9 Prozent nach. Evotec bauten die jüngsten Erholungsgewinne um weitere 8,6 Prozent aus, ebenso Puma, die nachrichtenlos um weitere 1,5 Prozent zulegten.

XETRA-NACHBÖRSE

Mutares zeigten sich kaum verändert, nachdem die Portfoliogesellschaft Steyr Motors den Platzierungspreis für ihren anstehenden Börsengang auf 14 Euro je Aktie festgelegt hatte. Damit fließen Steyr aus dem Börsengang 2,8 Millionen Euro zu.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Zu Beginn einer mit vielen wichtigen Terminen und Unternehmenszahlen gefüllten Woche verlief das Geschäft eher zurückhaltend, wie Händler berichteten. Auf Konjunkturseite warte am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober der Höhepunkt, weil er für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank wichtig sein dürfte. Auch der auf die Zielgerade einbiegende US-Präsidentschaftswahlkampf sei Thema. Hier zeichnet sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Bei den Einzelwerten ging es für die Boeing-Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Der US-Flugzeughersteller hatte eine Kapitalerhöhung von 19 Milliarden Dollar angekündigt. Boeing muss derzeit hohe Verluste stemmen nach einer Reihe von Verfehlungen, durch die das Vertrauen der Anleger erodierte. Der Pharmakonzern Abbvie übernimmt das Biotechnologieunternehmen Aliada Therapeutics für 1,4 Milliarden Dollar. Abbvie verteuerten sich darauf um 1 Prozent. ON Semiconductor profitierten mit einem Plus von 1,4 Prozent von den Drittquartalszahlen. Unter den Nebenwerten machten Monte Rosa Therapeutics einen Satz von 94 Prozent, beflügelt von einer Zusammenarbeit mit der schweizerischen Novartis.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 +1,6 4,11 -29,2 5 Jahre 4,10 +3,4 4,07 10,3 7 Jahre 4,19 +3,6 4,15 21,6 10 Jahre 4,27 +3,0 4,24 39,3 30 Jahre 4,53 +2,3 4,50 55,5

Die Renditen zogen an vor dem Hintergrund des sogenannten Trump-Trade. "Laut Umfragen ist ein Wahlsieg von Trump wieder wahrscheinlicher geworden", sagte er. Die von diesem geplanten Zölle dürften die Inflation nach oben treiben, was ungünstig für Zinssenkungshoffnungen sei.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0810 -0,0% 1,0812 1,0820 -2,1% EUR/JPY 165,30 -0,3% 165,76 165,75 +6,2% EUR/CHF 0,9356 -0,0% 0,9356 0,9366 +0,8% EUR/GBP 0,8337 -0,0% 0,8339 0,8333 -3,9% USD/JPY 152,93 -0,2% 153,32 153,18 +8,6% GBP/USD 1,2966 +0,0% 1,2966 1,2985 +1,9% USD/CNH 7,1584 +0,2% 7,1437 7,1408 +0,5% Bitcoin BTC/USD 71.083,40 +1,7% 69.872,35 68.556,65 +63,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar ging behauptet aus dem Tag, nachdem er zuvor auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert war. Die Aufwärtstendenz dürfte sich fortsetzen, so Chris Turner von ING. Anzeichen für die Stärke der US-Wirtschaft gegenüber der schwächelnden Konjunktur der Eurozone und die Möglichkeit eines Sieges des Republikaners Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen gäben der US-Währung Auftrieb. Die US-Wirtschaftsdaten in der laufenden Woche dürften die Erwartung kleinerer Zinssenkungen in den USA wahrscheinlich nicht verändern.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,23 67,38 -0,2% -0,15 -5,0% Brent/ICE 71,35 71,42 -0,1% -0,07 -4,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise knickten ein, nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" in der Nacht von Freitag auf Samstag die iranischen Ölanlagen verschont hatte. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 6,1 Prozent auf 67,38 Euro. "Dies deutet darauf hin, dass die Kriegsprämie zu verblassen beginnt und sich der Fokus auf das Überangebot für 2025 verlagert", sagte Kathleen Brooks von XTB.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.753,52 2.742,22 +0,4% +11,30 +33,5% Silber (Spot) 33,88 33,65 +0,7% +0,23 +42,5% Platin (Spot) 1.048,49 1.035,50 +1,3% +12,99 +5,7% Kupfer-Future 4,31 4,34 -0,5% -0,02 +9,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legte leicht zu um 0,3 Prozent auf 2.743 Dollar. Damit blieb das Edelmetall in der Nähe seines Rekordhochs.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

LKW-MARKT EUROPA

Der europäische Lkw-Markt hat ein schwaches drittes Quartal verzeichnet. Nach einem leichten Anstieg im ersten Halbjahr lagen die Neuzulassungen von Lkw über 3,5 Tonnen in der EU, der Freihandelszone EFTA und Großbritannien nach neun Monaten mit 298.208 Fahrzeugenum 6,5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

COVESTRO

Nachfolgend die Drittquartalszahlen (in Millionen Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 3.603 +1,0% 3.684 +3,3% 3.568 EBITDA 287 +3,6% 292 +5,4% 277 Ergebnis nach Steuern/Dritten 33 -- -2,0 -- -31

Covestro hat nach einem von niedrigeren Verkaufspreisen geprägten dritten Quartal die Prognose erneut am oberen Ende gekappt. Angepeilt wird nunmehr ein EBITDA von 1,0 bis 1,25 Milliarden Euro statt von 1,0 bis 1,4 Milliarden Euro. Das kommt für Analysten nicht überraschend. Ihr Konsens lag zuletzt noch bei 1,14 Milliarden Euro.

HELLOFRESH

Nachfolgend die Drittquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTTET 3. QUARTAL* 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 1.828 +1% 1.804 EBITDA bereinigt 72 +4% 69 EBITDA-Marge bereinigt 3,9 -- 3,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten -33 -- -11 Ergebnis je Aktie -0,20 -- -0,06 * Das Unternehmen hatte am 21. Oktober vorab Zahlen berichtet.

Der Kochboxenversender, der derzeit mit einem Fertiggericht-Segment (RTE) ein zweites Standbein aufbaut, will stärker an seiner Profitabilität arbeiten. Am Freitag hatte Hellofresh mitgeteilt, dass die Marketingausgaben - zunächst im vierten Quartal - stärker heruntergefahren werden sollen, wodurch der Umsatz im Gesamtjahr niedriger aber operativer Gewinn EBITDA und die entsprechende Marge etwas höher ausfallen. Dies ist den veröffentlichten vorläufigen Eckzahlen zufolge bereits im dritten Quartal sichtbar geworden.

CECONOMY

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Ergebnissen die angepeilten Zielspannen beim Umsatz erreicht und beim operativen Gewinn den "oberen Prognosebereich". Für die Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2025/2026 sieht sich die Mutter von MediaMarkt und Saturn "auf einem guten Weg". Der Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 stieg auf 22,4 von 22,2 Milliarden Euro. Davon entfielen 5,2 (Vorjahr 5,347) Milliarden Euro auf das Schlussquartal - währungs- und portfoliobereinigt ein Zuwachs von 6,3 Prozent. Für das bereinigte EBIT nannte der Konzern noch keine Zahl, sieht es aber im oberen Bereich der Zielspanne 290 bis 310 Millionen Euro.

MUTARES

Steyr Motors aus dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft hat den Platzierungspreis für seine Aktien auf 14 Euro pro Stück festgelegt. Damit fließen der Steyr Motors aus dem Börsengang 2,8 Millionen Euro zu.

PARTEC

Der Münchner Supercomputer-Architekt hat Nvidia wegen Patentverletzung verklagt. In der Klage wird gefordert, dass der Chip-Gigant den Vertrieb wesentlicher Produkte seines GPU-Produktportfolios in patentgeschützten europäischen Ländern unterlassen muss.

FORD

hat für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn von 2,6 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 46 Milliarden Dollar berichtet. Analysten hatten 2,6 Milliarden bzw. 45 Milliarden Dollar geschätzt. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Ford nur noch mit einem EBIT von rund 10 Milliarden Dollar. Im Juli hatte Ford noch 10 bis 12 Milliarden in Aussicht gestellt.

HSBC

hat im dritten Quartal von höheren Provisionserträgen und Handelseinnahmen profitiert. Zudem kündigte sie ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 3 Milliarden Dollar an. Der Nettogewinn stieg um 9,2 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 5,4 Milliarden gerechnet. Der Vorsteuergewinn legte um 10 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar zu.

NOVARTIS

hat im dritten Quartal von einem starken Umsatzwachstum seiner wichtigsten Medikamente profitiert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 10 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar zu. Nominal betrug das Wachstum 9 Prozent. Analysten hatten mit 12,6 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte operative Gewinn kletterte wechselkursbereinigt um 20 Prozent und nominal um 17 Prozent auf 5,15 Milliarden Dollar. Analysten hatten 4,9 Milliarden erwartet. Unter dem Strich verdiente Novartis 3,2 Milliarden Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz soll nun wechselkursbereinigt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Bislang hatte der Konzern ein Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich angepeilt. Der bereinigte operative Gewinn soll im hohen Zehnerbereich statt im mittleren bis hohen Zehnerbereich zulegen.

VINCI

Ein Konsortium des Bau- und Infrastrukturkonzerns hat den Zuschlag für den Ausbau einer U-Bahn-Linie in Chicago im Wert von 2,78 Milliarden Dollar erhalten.

