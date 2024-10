© Foto: DALL*E



Die Aktie von Hypoport verlor zum Wochenauftakt über 2 Prozent an Wert. Die fortgesetzten Kursverluste setzen das angeschlagene Chartbild weiter unter Druck.Immobilienaktien und insbesondere die Anteile des Betreibers von Finanzierungsplattformen Hypoport blicken auf ein bislang erfolgreiches Börsenjahr zurück. Die globale Zinswende wirkt hohen Finanzierungskosten entgegen und sorgt unter Investoren für Hoffnungen auf eine Erholung der Bautätigkeit. Um über 40 Prozent konnte sich die Aktie des in Berlin beheimateten Unternehmens in diesem Jahr verteuern. Zeitweise war der Wertzuwachs sogar noch deutlich größer. Bei 348 Euro war nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht und einem Doppeltop …