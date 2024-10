WIESBADEN (ots) -Menschen in Deutschland ab 10 Jahren verbringen pro Tag im Durchschnitt eine Stunde und 18 Minuten mit Kulturaktivitäten wie beispielsweise dem Besuch kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen oder künstlerischen Tätigkeiten. Auch Lesen, Musikhören oder Spielen - analog wie digital - zählen zu den Kulturaktivitäten. Bezogen auf eine Woche beläuft sich der Zeitaufwand auf 9 Stunden und 10 Minuten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Zeitverwendungserhebung 2022 weiter mitteilt, erhöht sich dieser Durchschnittswert deutlich, wenn kulturrelevante Aktivitäten im weiteren Sinne wie Fernsehen und Streamen hinzukommen. Hierfür wenden Menschen in Deutschland knapp 15 Stunden pro Woche auf.Im Zehnjahresvergleich zeigt sich ein Anstieg der für Kultur und kulturrelevante Aktivitäten aufgewendeten Zeit um eine Stunde und 40 Minuten pro Woche. Dieser ist hauptsächlich durch eine Zunahme beim Spielen am Computer, Tablet oder Smartphone bedingt (+1,5 Stunden).Schülerinnen und Schüler sowie Studierende verbringen wöchentlich knapp 18 Stunden mit KulturSchülerinnen und Schüler sowie Studierende verbringen mit wöchentlich fast 18 Stunden im Vergleich zu Personen im Ruhestand (11 Stunden und 24 Minuten), Personen, die aktuell keiner Arbeit nachgehen (rund 11 Stunden) oder erwerbstätigen Personen (7 Stunden und 44 Minuten) die meiste Zeit mit Kulturaktivitäten (ohne Fernsehen und Streamen). 9,5 Stunden entfallen bei ihnen auf das Computerspielen. Danach folgen Kino-, Theater- oder Museumsbesuche, die mit einem Durchschnittswert von 2 Stunden und 11 Minuten eine wesentliche Rolle spielen, während Personen im Ruhestand hierfür im Schnitt nur eine Stunde und 39 Minuten wöchentlich aufbringen.Werden Fernsehen und Streamen als kulturrelevant im weiteren Sinne einbezogen, weisen Personen im Ruhestand mit einem durchschnittlichen Zeitaufwand von 31 Stunden und 44 Minuten den höchsten Wert auf.Es folgen Personen, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen (29 Stunden und 17 Minuten), während erwerbstätige Personen den geringsten Durchschnittswert aufweisen (20 Stunden und 15 Minuten).Weitere InformationenDie Zeitverwendung für Kultur und kulturrelevante Aktivitäten unterscheidet sich nicht nur nach der Lebensphase von Personen, sondern auch nach dem Geschlecht, Alter und dem Bildungsstand. Dies zeigen weitere Analysen, die im Fachbericht "Zeitverwendung für Kultur und kulturelle Aktivitäten in Deutschland" nachzulesen sind.Weitere Daten zur Zeitverwendungserhebung wie beispielsweise zum Ehrenamt, der bezahlten und unbezahlten Arbeit oder dem Thema Einsamkeit finden sich unter.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Ab dem 5. November 2024 wird die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank als Hauptversion verfügbar sein und damit das Beta-Stadium verlassen. Die neue Oberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und Anpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem ändern sich auch die Struktur des maschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei Tabellen-Downloads. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere wichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Kulturstatistik,Telefon: +49 611 75 3662www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5897166