Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Daten der Eurozone umfassen in dieser Woche das am Mittwoch veröffentlichte vorläufige BIP für Q3 und die vorläufigen Zahlen zur Verbraucherpreisinflation (VPI) am Donnerstag, so die Analysten von Postbank Research.Für das erstere werde ein Wachstum von 0,2% gegenüber dem Vorquartal erwartet, was das stagnierende wirtschaftliche Momentum reflektiere, das während des dritten Quartals zu beobachten gewesen sei. Mit 1,7% gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtinflation im September um 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen und zum ersten Mal seit Juni 2021 unter das 2%-Ziel der EZB gefallen. Die Kerninflation habe sich um 0,1 Prozentpunkte auf 2,7% im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt. ...

