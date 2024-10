© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Nach einer langen Talfahrt sind JinkoSolar-Aktien zuletzt wieder stärker gestiegen. Erfahren Sie die Hintergründe und wie die Aktie bewertet ist.JinkoSolar-Aktien (ADRs) steigen am Montag in New York um mehr als 18 Prozent. Seit dem Tief im September 2024 sind es bereits 60,9 Prozent. Doch welche Gründe könnte es dafür geben und welchen inneren Wert besitzt die Aktie eigentlich? Gründe für die Kursentwicklung Um den Anstieg nachvollziehen zu können, ist es zunächst wichtig, auch den vorherigen Kurseinbruch von über 80 Prozent vom Allzeithoch im Jahr 2020 zu verstehen. JinkoSolar und weitere chinesische Solarmodulhersteller haben in den letzten Jahren ein Überangebot geschaffen, was am Markt …