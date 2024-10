Strategisches Joint Venture stärkt die Stellung von Hyatt als weltweit führendes Unternehmen im All-inclusive-Bereich und fördert das Wachstum der Hotelsparte von Grupo Piñero sowie deren Fähigkeit, neue Kunden in wichtigen Märkten zu erreichen

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) verkündete heute Pläne für Tochtergesellschaften von Hyatt und Grupo Piñero, ein langfristiges strategisches Asset-light-Joint-Venture mit Hauptsitz in Palma de Mallorca, Spanien, einzugehen, das Hotels und Resorts der Marke Bahia Principe managen und Besitzer der Marke Bahia Principe sein wird. Das 50/50-Joint-Venture soll das All-inclusive-Zimmerportfolio von Hyatt um etwa 30 erweitern und die Stellung von Hyatt als einer der führenden Anbieter von All-inclusive-Angeboten auf der ganzen Welt verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028639492/de/

Bahia Principe Grand El Portillo, Dominican Republic. (Credit: Grupo Piñero)

Für Grupo Piñero baut diese strategische Kooperation auf dem langjährigen Erfolg des Unternehmens im All-inclusive-Gastgewerbe, wo es einen soliden europäischen Kundenstamm besitzt. Es wird erwartet, dass dieses Joint Venture mehr Möglichkeiten im Hinblick auf Reisende in Amerika und anderen wichtigen Märkten bietet.

Die Transaktion soll voraussichtlich in den kommenden Monaten gemäß den üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen werden. Hyatt möchte den aktuellen Chief Executive Officer von Bahia Principe, Julio Pérez, zum Chief Executive Officer ernennen, der die Verwaltungsgesellschaft nach dem Abschluss leiten wird. Die aktuelle Global Chief Executive Officer von Grupo Piñero, Encarna Piñero, wird Vorstandsvorsitzende, und weitere Positionen werden zu einem späteren Zeitpunkt besetzt.

Nach dem Abschluss wird die Inclusive Collection von Hyatt um 23 Resorts mit insgesamt mehr als 12.000 Zimmern erweitert, darunter 22 Resorts unter der Marke Bahia Principe Hotels Resorts in der Dominikanischen Republik, Mexiko, Jamaica und Spanien, sowie das exklusive Cayo Levantado Resort in der Dominikanischen Republik. Ein Großteil der Erlöse aus dieser Transaktion wird Grupo Piñero nutzen, um bestehende Bahia Principe-Resorts zu erweitern.

"Die Ergänzung der Inclusive Collection von Hyatt durch Bahia Principe wird das All-inclusive-Angebot von Hyatt verbessern und unsere Führungsposition mit einer der größten Collections von All-inclusive-Resorts der Welt stärken", sagte Mark Hoplamazian, President und Chief Executive Officer bei Hyatt. "Die Familienunternehmenskultur, die gemeinsamen Werte und das Know-how von Grupo Piñero in der Kategorie der Vier- bis Fünf-Sterne-All-inclusive-Angebote schafft zusammen mit der Führungsposition von Hyatt im Bereich des Luxus-All-inclusive hervorragende Möglichkeiten für das gesamte Geschäft von Hyatt für Gäste und Mitglieder von World of Hyatt, die hochwertige All-inclusive-Erlebnisse für verschiedene Gelegenheiten suchen, und für Hoteleigentümer, die von dem Netzwerkeffekt durch mehr Reisende im Portfolio profitieren können."

"Für Grupo Piñero wird das langfristige strategische Asset-light-Joint-Venture mit Hyatt das Erbe von Bahia Principe stärken. Und es bietet eine klare Grundlage zum Ausbau seines Erfolgs und seiner Wachstumsstrategie für die Zukunft", sagte Encarna Piñero, Global CEO von Grupo Piñero. "Bahia Principe hat seit der Eröffnung unserer ersten Anlage in der Dominikanischen Republik vor fast 30 Jahren ein schnelles Wachstum erlebt. Im Laufe unserer Entwicklung haben wir unsere Grundüberzeugungen als familiengeführtes Unternehmen beibehalten und sind dabei unserem Zweck, einen positiven sozialen und wirtschaftlichen Einfluss auf die lokalen Gemeinschaften der Orte, an denen wir tätig sind, zu nehmen, immer treu geblieben. Wir schätzen und anerkennen diese Werte im Ziel von Hyatt, sich für andere einzusetzen, und freuen uns auf das nächste Kapitel in der vielversprechenden Zukunft von Bahia Principe."

Grupo Piñero blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück und hat sich in der internationalen Tourismusbranche als Maßstab etabliert. Die Unternehmenskultur von Grupo Piñero passt sehr gut zu den Werten und dem Zweck von Hyatt und ermöglicht den gemeinsamen Einsatz für eine verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit.

Bahia Principe Hotels Resorts wird sich dem World of Hyatt-Treueprogramm voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt anschließen.

Der Begriff "Hyatt" wird hier stellvertretend für die Hyatt Hotels Corporation und/oder eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften verwendet.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotelunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich um Menschen zu kümmern, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30. Juni 2024 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.350 Hotels und All-inclusive-Anlagen in 78 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken der Timeless Collection darunter Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Vacation Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studiosund UrCove; der Boundless Collection darunter Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Dream® Hotels, Hyatt Centric®und Caption by Hyatt®; die Independent Collection darunter The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt®und JdV by Hyatt®; und die Inclusive Collection darunter Impression by Secrets, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness Spa Resorts, Secrets® Resorts Spas, Breathless Resorts Spas®, Dreams® Resorts Spas, Hyatt Vivid Hotels Resorts, Alua Hotels Resorts®und Sunscape® Resorts Spas. Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das World of Hyatt®-Treueprogramm, ALG Vacations®, Mr Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hyatt.com

Über Grupo Piñero

Grupo Piñero ist ein spanischer Touristikkonzern, der 1975 von Pablo Piñero gegründet wurde. Er befindet sich derzeit unter Vorsitz von Isabel García Lorca und wird seit 2017 von Encarna Piñero, Global CEO, und ihren Schwestern Isabel, Chief Sustainability Officer, und Lydia, Vorsitzende des Investment Committee, geleitet. Der Konzern blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück und besitzt ein verantwortungsvolles Management mit einem nachhaltigen strategischen Plan. Das Hauptziel dieser Vision ist der Einsatz für Menschen und die Umwelt und die Förderung eines Tourismus, der Wohlstand generiert und gleichzeitig die Orte, an denen er ausgeführt wird, respektiert.

Die Geschäftstätigkeit umfasst vier Sparten: Das Hotelgeschäft mit Resorts in der Dominikanischen Republik (erste Hotelgruppe mit der größten Anzahl eigener Einrichtungen), Mexiko, Jamaica und Spanien. Das Immobilien- und Golfgeschäft mit Wohnkomplexen in der Dominikanischen Republik und Mexiko. Die Sparte der Reiseveranstalter, die Soltour umfasst, den führenden unabhängigen Reiseveranstalter in Spanien und Portugal im Urlaubssegment. Und die Sparte Mobility Incoming Leisure, die Coming2 umfasst, die ideale Unterkunftsvermietung, die das Angebot durch Land- und Seetransportleistungen ergänzt und sich für nachhaltige Mobilität einsetzt. Heute zählt Grupo Piñero mehr als 15.000 Mitarbeiter in Spanien, Portugal, der Dominikanischen Republik, Mexiko, Jamaica, der Schweiz, den USA, Argentinien und Luxemburg.

Weitere Informationen: www.grupo-pinero.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Tatsachen, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen Angaben zu der beabsichtigten strategischen Joint-Venture-Transaktion des Unternehmens, dem erwarteten Zeitrahmen zum Abschluss der Transaktion und der Führung der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Transaktion, der Entwicklungspipeline in Bezug auf die Transaktion, den Strategien, dem Ausblick, den Aussichten oder zukünftigen Ereignissen und umfassen bekannte und unbekannte Risiken, die schwer vorherzusehen sind. Daher können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Angaben in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können in einigen Fällen durch Wörter wie "kann", "könnte", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "versuchen", "prognostizieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "weiterhin", "wahrscheinlich", "werden", "würden" oder andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke oder die verneinte Form dieser Wörter oder Ausdrücke identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die wir und unser Management als angemessen erachten, die jedoch von Natur aus ungewiss sind. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, sind unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Ungewissheit in wichtigen globalen Märkten und eine Verschlechterung der globalen wirtschaftlichen Bedingungen oder geringes wirtschaftliches Wachstum; die Rate und die Geschwindigkeit der Konjunkturerholung nach Konjunktureinbrüchen; Beschränkungen und Unterbrechungen der globalen Lieferkette, steigende Kosten baunaher Arbeiten und Materialien sowie Kostenanstiege durch Inflation oder andere Faktoren, die möglicherweise nicht vollständig durch steigende Einnahmen in unserem Geschäft ausgeglichen werden; Risiken, die sich auf die Luxus-, Resort- und All-inclusive-Unterkunftssegmente auswirken; Ausgaben in den Geschäfts-, Freizeit- und Gruppensegmenten sowie Verbrauchervertrauen; Abnahme bei Beschäftigung und durchschnittlichem Tagessatz; begrenzte Transparenz im Hinblick auf zukünftige Buchungen; Verlust wichtiger Mitarbeiter; inländische und internationale politische und geopolitische Bedingungen, darunter politische oder bürgerliche Unruhen oder Änderungen in der Handelspolitik; Kriegshandlungen oder Furcht vor Kriegshandlungen, darunter zukünftige terroristische Anschläge, die sich auf Reisen auswirken; Unfälle im Reisebereich; Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen, wetter- oder klimabezogene Vorfälle wie Erdbeben, Tsunamis, Tornados, Hurrikane, Dürren, Hochwasser, Flächenbrände, Ölkatastrophen, nukleare Zwischenfälle und weltweite Ausbrüche von Pandemien oder ansteckenden Krankheiten oder Furcht vor solchen Ausbrüchen; unsere Fähigkeit, erfolgreich bestimme Betriebserträge in Hotels zu erreichen, die Leistungstests oder -garantien zugunsten unserer Dritteigentümer besitzen; die Auswirkungen von Hotelrenovierungen und -sanierungen; Risiken im Zusammenhang mit unseren Kapitalzuweisungsplänen, unserem Aktienrückkaufprogramm und Dividendenzahlungen, einschließlich einer Reduzierung oder Eliminierung oder Aussetzung in Bezug auf die Rückkaufaktivität oder Dividendenzahlungen; die saisonale und zyklische Natur der Immobilen- und Hotelbranche; Änderungen bei Vertriebsvereinbarungen, etwa durch Internetreisevermittler; Veränderungen bei Geschmack und Vorlieben unserer Kundschaft; Beziehungen zu Kollegen und Gewerkschaften und Änderungen im Hinblick auf Arbeitsgesetze; die finanzielle Lage von und unsere Beziehungen mit Dritteigentümern, Franchisenehmern und Hospitality-Venture-Partnern; die mögliche Unfähigkeit von Dritteigentümern, Franchisenehmern oder Entwicklungspartnern, das notwendige Kapital zur Finanzierung des aktuellen Betriebs oder Implementierung unserer Wachstumspläne aufzubringen; Risiken in Verbindung mit potenziellen Akquisitionen und Veräußerungen und unsere Fähigkeit, abgeschlossene Akquisitionen erfolgreich in den vorhandenen Betrieb zu integrieren; Unfähigkeit, beabsichtigte Transaktionen erfolgreich abzuschließen (einschließlich der Unfähigkeit, Abschlusskonditionen einzuhalten oder benötigte Genehmigungen zu erhalten); unsere Fähigkeit, unsere Strategie zur Expansion unserer Management- und Hoteldienste und des Franchising-Geschäfts erfolgreich auszuführen und gleichzeitig unsere Immobilienvermögensbasis innerhalb der beabsichtigten Zeit und zu den erwarteten Werten zu reduzieren; unsere Fähigkeit, wirksame interne Kontrollen über die Finanzberichterstattung und Offenlegungskontrollen und -verfahren aufrechtzuerhalten; Wertabnahme bei unserem Immobilienvermögen; unvorhergesehene Beendigung unserer Management- und Hoteldienste oder Franchise-Vereinbarungen; Änderungen im Bundes-, bundesstaatlichen, lokalen oder ausländischen Steuerrecht; Erhöhungen bei Zinssätzen, Gehältern und anderen Betriebskosten; Wechselkursschwankungen oder Währungsumstrukturierungen; Risiken im Zusammenhang mit der Einführung neuer Markenkonzepte, einschließlich mangelnder Akzeptanz neuer Marken oder Innovation; allgemeine Volatilität der Kapitalmärkte und unsere Fähigkeit, Zugang zu solchen Märkten zu erhalten; Änderungen in der Wettbewerbslandschaft in unserer Branche, Branchenkonsolidierung und den Märkten, in denen wir tätig sind; unsere Fähigkeit, das World of Hyatt-Treueprogramm und das kostenpflichtige Mitgliedsprogramm Unlimited Vacation Club erfolgreich auszubauen; Cyber-Vorfälle und Störungen in der Informationstechnologie; Ergebnisse von Gerichts- und Verwaltungsverfahren; und Verstöße gegen Bestimmungen oder Gesetze in Bezug auf unser Franchising-Geschäft und Lizenzgeschäfte und unseren internationalen Betrieb; und andere Risiken, die in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben werden, darunter unsere Jahresberichte auf Formular 10-K und Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die bei der SEC erhältlich sind. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen, die uns oder Personen zuzurechnen sind, die in unserem Auftrag handeln, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt durch die oben genannten Vorsichtshinweise. Wir warnen davor, sich zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die ausschließlich am Datum dieser Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund von tatsächlichen Ergebnissen, neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die zukunftsgerichtete Auswirkungen beeinflussen, ausgenommen in dem Umfang, den das jeweils anzuwendende Recht erfordert. Wenn wir eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, darf daraus nicht geschlossen werden, dass wir weitere Aktualisierungen an diesen oder anderen zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen werden.

HHC-FIN

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241028639492/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKTE:

Hyatt

Robert Martinez

robert.martinez1@hyatt.com

Grupo Piñero

Patricia Reina

preina@grupo-pinero.com

Yndira Marin

yndira.marin@llyc.global

INVESTORENKONTAKTE:

Adam Rohman

adam.rohman@hyatt.com

Ryan Nuckols

ryan.nuckols@hyatt.com