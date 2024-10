Die Aktie des taiwanesischen Chip-Auftragsfertigers TSMC (WKN: 909800) reagierte auf die jüngste Zahlenvorlage mit einem Kursanstieg von fast +10%. Dabei konnte erstmals die Marke von 200 US$ überwunden werden. Im Hoch stieg der Kurs bis auf 212,60 US$ an. In den letzten Tagen konsolidierte die Aktie auf hohem Niveau. Anleger fragen sich nun, ob es weiteres Upside-Potenzial gibt oder ob der Tech-Titel allmählich an seine Grenzen stößt? Branchengigant ...

