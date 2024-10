Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of October 30, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR KAFF X12 AVA 38 GB00BSJSPP03 ---------------------------------- BEAR DJIA X10 AVA 8 GB00BL05XM43 ---------------------------------- BEAR HEX X5 AVA 5 GB00BQRNXC62 ---------------------------------- BEAR PALL X10 AVA 21 GB00BSJM6H18 ---------------------------------- BEAR PALLA X8 AVA 18 GB00BSJLZ938 ---------------------------------- BEAR TELIA X5 AVA 2 GB00BL064P75 ---------------------------------- BEAR TESLA X10 AVA 5 GB00BSJX9M07 ---------------------------------- BULL ATOR X2 AVA 2 GB00BSJTH913 ---------------------------------- BULL ATOR X3 AVA 2 GB00BSJTHB32 ---------------------------------- BULL BETCO X5 AVA 1 GB00BS9MP303 ---------------------------------- BULL KAFF X12 AVA 25 GB00BQRKGW88 ---------------------------------- BULL SEDANA X3 AVA 2 GB00BNV2ZV15 ---------------------------------- MINI L OJ AVA 002 GB00BQRPR081 ---------------------------------- MINI S DUSTIN AVA 15 GB00BSJL4307 ---------------------------------- MINI S US10Y AVA 20 GB00BL062D14 ---------------------------------- TURBO L KAKAO AVA 40 GB00BSJK0405 ---------------------------------- TURBO L SSABA AVA 32 GB00BL062Q43 ---------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.