Datum der Anmeldung:

24.10.2024



Aktenzeichen:

B4-122/24



Unternehmen:

1. Autohaus Dinnebier GmbH, Wittenberge, Deutschland; 2. Feser, Graf & Co. Automobilholding GmbH, Nürnberg, Deutschland; Erwerb von Anteilen an BritCars Dinnebier GmbH, Wittenberge, Deutschland



Produktmärkte:

Einzelhandel mit neuen und gebrauchten Personenkraftwagen in Deutschland

