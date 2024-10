(shareribs.com) London 29.10.2024 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag kaum. Die Marktteilnehmer halten sich in Erwartung der US-Wahlen zurück. Auch im Nahen Osten könnte es wieder zu größeren Anschlägen kommen. Nachdem die Ölpreise am Montag um rund sechs Prozent gefallen waren, kommt es nun zu einer Stabilisierung. Die Anleger schauen auf die Entwicklung in den USA, wo in der kommenden Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...