Am Welt-Schlaganfall-Tag, dem 29. Oktober, kündigt die World Stroke Organization (Welt-Schlaganfall-Organisation, WSO) die Gründung einer globalen Koalition an, die darauf abzielt, politische Maßnahmen gegen Schlaganfälle zu beschleunigen mittlerweile die zweithäufigste Todesursache und die dritthäufigste Ursache für Behinderungen weltweit.

In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die globale Belastung durch Schlaganfälle verdoppelt. Bis 2050 wird mit einem Anstieg der Auswirkungen von Schlaganfällen um ein Drittel gerechnet. Dieser Anstieg könnte zu 9,7 Millionen jährlichen Todesfällen und einer deutlichen Zunahme der Betroffenen mit schlaganfallbedingten Behinderungen führen. Abgesehen von der immensen menschlichen Belastung wird der Schlaganfall die Weltwirtschaft bis 2050 voraussichtlich über 1,6 Billionen US-Dollar pro Jahr kosten.

"Es herrscht die falsche Auffassung, dass Schlaganfälle unvermeidbare, altersbedingte Erkrankungen mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten sind", so WSO-Präsident Professor Jeyaraj Pandian. "Es ist erwiesen, dass Schlaganfälle zunehmend jüngere Bevölkerungsgruppen betreffen, wobei 80 aller Fälle vermeidbar sind. Ein besserer Zugang zu Akutbehandlungen die derzeit nur 5 der in Frage kommenden Patienten erhalten kann die Behandlungsergebnisse verbessern, während eine fachärztliche Rehabilitation die Genesung und die soziale Wiedereingliederung fördern kann. Ein Schlaganfall ist nicht nur weitgehend vermeidbar, sondern auch behandelbar und besiegbar."

Im September 2025 werden Staats- und Regierungschefs, Gesundheits- und Finanzminister sowie Akteure aus dem Entwicklungsbereich in New York zum vierten hochrangigen UN-Treffen zu nichtübertragbaren Krankheiten (NCDs) zusammenkommen. Da nur noch fünf Jahre bis zur Erreichung des SDG 3.4 zur Verringerung der vorzeitigen Sterblichkeit aufgrund von NCDs verbleiben, bietet dieses Treffen eine entscheidende Gelegenheit, das Engagement für politische Maßnahmen und Investitionen in die Schlaganfallbekämpfung voranzutreiben.

"Auf der ganzen Welt sehen wir in jeder Phase der Patientenversorgung enorme Lücken bei der Schlaganfallversorgung. Jede dieser Lücken birgt ein enormes Fortschrittspotenzial. Maßnahmen gegen Schlaganfälle sind wirklich der Schlüssel zur Beschleunigung des Fortschritts bei den Gesundheits- und Entwicklungszielen", sagte Prof. Sheila Martins, Co-Vorsitzende der Koalition. "Das Netzwerk der WSO aus globalen und nationalen Experten steht bereit, um Regierungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Schlaganfallversorgungssystemen zu unterstützen, die dazu beitragen, die Krankheitslast zu verringern."

Die Koalition für Schlaganfallprävention, der Gesundheits- und Wissenschaftsexperten, Patientenorganisationen und Branchenführer angehören, ist sich in ihrer Mission einig, das Engagement für Entscheidungsträger auf allen Ebenen vor der UN-Tagung 2025 voranzutreiben. Weitere Informationen zu den aktuellen Mitgliedern finden Sie unter https://tinyurl.com/44wbp8pb

1 Die World Stroke Organization (WSO) ist die einzige globale Nichtregierungsorganisation, die sich ausschließlich auf Schlaganfälle konzentriert und offizielle Beziehungen zur UNO unterhält. Sie setzt sich dafür ein, die globale Belastung durch Schlaganfälle zu verringern, indem sie den Zugang zu wirksamer Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Unterstützung fördert. Die WSO ist eine Mitgliederorganisation und vertritt über 50.000 Schlaganfall-Experten in allen Regionen der Welt. Die 100 Mitglieder der WSO-Gesellschaft vertreten internationale, regionale und nationale wissenschaftliche, medizinische und Patientenorganisationen.

2 Weitere Informationen zur Schlaganfallbelastung und Empfehlungen für politische Entscheidungsträger finden Sie in The Lancet Neurology WSO Commission on Stroke https://www.thelancet.com/commissions/global-burden-stroke

3 WSO-Richtlinienempfehlungen zur Umsetzung einer effektiven Akutbehandlung von Schlaganfällen finden Sie in Time for a Revolution in Stroke Care

