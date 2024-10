Teslas jüngstes Robotaxi-Event hat bei Anlegern gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während optimistische Investoren das Unternehmen weiterhin als Vorreiter im Bereich autonomer Fahrzeuge sehen, betonen Skeptiker den noch langen Weg zur Kommerzialisierung. Laut Analysten von Barclays fehlte es der Präsentation an konkreten Zeitplänen und Zielen, was dazu führte, dass weder Bullen noch Bären ihre Meinung änderten. Cathie Wood von ARK Invest hingegen sieht das Event als bedeutenden Schritt in Richtung des kommerziellen Einsatzes von Robotaxis.

Fokus auf Quartalszahlen und Margen

Trotz der Aufmerksamkeit für das Robotaxi-Event richten Analysten ihren Blick verstärkt auf die Auslieferungszahlen des dritten Quartals und die Rentabilität des Autogeschäfts. Barclays prognostizierte einen Anstieg der Auslieferungen auf 470.000 Fahrzeuge, was über den allgemeinen Erwartungen liegt. Allerdings bleiben die Margen im Automobilbereich unter Druck, und der Durchbruch im Robotaxi-Geschäft wird erst mittelfristig erwartet. Die kurzfristige Ertragslage von Tesla hängt somit primär von den Margen und der Produktionsleistung ab.

Anzeige

Tesla-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tesla-Analyse vom 29. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Tesla-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tesla-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tesla: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...