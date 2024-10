Der BlackRock Throgmorton Trust plc verzeichnet bedeutende Entwicklungen in seiner Kapitalstruktur und seinem Nettovermögenswert. Das Unternehmen gab bekannt, dass sein ausgegebenes Kapital zum 29. Oktober 2024 aus 87.796.864 Stammaktien zu je 0,05 £ besteht, wobei 15.413.000 Aktien in der Schatzkammer gehalten werden. Diese Zahl sollte von Aktionären als Nenner für Berechnungen im Zusammenhang mit Beteiligungsmeldungen verwendet werden.

Aktienrückkauf und Nettovermögenswert

In einer separaten Transaktion erwarb das Unternehmen 25.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 598,92 Pence pro Aktie, die in der Schatzkammer gehalten werden sollen. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird der Anteil der in der Schatzkammer gehaltenen Aktien am gesamten ausgegebenen Aktienkapital 14,96 % betragen. Zusätzlich wurde der ungeprüfte Nettovermögenswert pro Aktie zum 25. Oktober 2024 mit 666,06 Pence (nur Kapital) [...]

Hier weiterlesen