© Foto: Matthias Bein/dpa



Der Kochboxenlieferant hat am Dienstagmorgen seine Quartalszahlen präsentiert. Diese kommen bei Anlegern bislang nicht gut an.Ein Minus von 26 Prozent ist in diesem Jahr die bislang traurige Bilanz der HelloFresh-Aktie. Ohne die steile Erholungsrallye in den vergangenen Wochen, in denen sich das Papier mehr als verdoppeln konnte, wäre die seit dem Jahreswechsel erzielte Performance allerdings noch düsterer ausgefallen. Nachdem es zum Wochenauftakt zu einem Intraday-Reversal mit einer potenziellen Wendekerze gekommen ist, sind am Dienstag nach den am Morgen vorgelegten Quartalszahlen weitere Verluste zu erwarten. Das könnte die Aufholjagd der Aktie nachhaltig gefährden. Umsatzverschiebung …