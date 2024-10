DAX nimmt Kurs auf Allzeithoch. US-Tech-Konzerne berichten.

Der DAX® hangelte sich im frühen Handel weiter nach oben. Die Vorgaben aus den USA und Asien waren gemischt. Einige Anleger spekulieren derweil schon auf gute Ergebnisse von Alphabet, AMD sowie PayPal, und möglicherweise positive Impulse für den Gesamtmarkt.

Unternehmen im Fokus

Adidas meldete finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Demnach verbesserte sich die operative Marge auf 9,6 Prozent. Ab 2026 soll die Marge bei 10 Prozent liegen. Vor zwei Wochen hat der Sportartikelhersteller die Prognose für das Gesamtjahr bereits angehoben. Die Aktie prallte im frühen Handel von der 200-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab. Die Deutsche Lufthansa flog im 3. Quartal einen Rekordumsatz ein. Dennoch blieb unter dem Strich weniger Gewinn. Im Sommer wurde das Gewinnziel bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gekappt. Nach dem jüngsten Höhenflug sackte die Aktie heute im frühen Handel ab. Der Biotechnologiekonzern Evotec startete mit einem Kursgewinn in den Handelstag und bestätigte damit den gestrigen Ausbruch über das jüngste Hoch von EUR 6,90. HelloFresh bestätigte die bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen für Q3. Wie angekündigt sollen die Marketingkosten im laufenden Quartal gesenkt werden, um die operative Marge zu steigern. Die Aktie eröffnete deutlich niedriger und setzte auf der Ausbruchslinie von EUR 9,80 auf. Scout24 eröffnete freundlich und kratzte am Allzeithoch.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 19.666/19.808 Punkte

Unterstützungsmarken: 19.343/19.490/19.550/19.600/ Punkte

Der DAX® brach aus der kurzfristigen Bandbreite nach oben aus und nimmt aktuell Kurs auf das Allzeithoch. Gelingt der Ausbruch über 19.666 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 19.808 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Leitindex zwischen 19.490 und 19.565 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 18.09.2024 - 29.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.10.2019 -29.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 94,29* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 80,78** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 94,39*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 10:00 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,44* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,64 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,62* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,31* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 10:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.