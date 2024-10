DJ MÄRKTE EUROPA/DAX knapp unter Rekordhoch - Einzelunternehmen im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet. Die Anleger agieren allerdings vorsichtig angesichts der laufenden Berichtssaison und des am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts. Dazu stehen in der kommenden Woche die US-Präsidentschaftswahl sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf dem Kalender. In den meisten Umfragen kann Donald Trump seinen Vorsprung vor Kamala Harris ausbauen. Dazu könnten die Republikaner auch die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewinnen.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 19.633 Punkte und liegt nur noch 40 Punkte unter seinem Rekordhoch. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 4.997 nach oben. Der Euro geht wenig verändert mit 1,0816 Dollar um. Am Anleihemarkt bleiben die Anleihen unter Druck - die Renditen steigen also.

HSBC überzeugt - Covestro-Prognosesenkung schon erwartet

HSBC gewinnen nach überzeugenden Ertragszahlen zum dritten Quartal 4,6 Prozent. Die britisch-asiatische Bank steigerte ihren Gewinn und übertraf die Erwartung der Analysten um 12 Prozent. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm wird positiv aufgenommen.

Covestro notieren praktisch unverändert bei 58,24 Euro. Die Kappung der Prognose für das operative Ergebnis ist keine Überraschung, sie bewegt sich nun auf dem Niveau der Konsensschätzung. Die Übernahmeofferte des Ölkonzerns Adnoc spricht derweil weiter für die Aktie. 62 Euro je Aktie sollen die Covestro-Aktionäre bekommen, wenn sie das Angebot in ausreichender Zahl annehmen. Die erste Annahmefrist läuft bis zum 27. November.

Adidas ziehen nach endgültigen Zahlen um 1,9 Prozent an. Positiv werten die RBC-Analysten den Gewinn, der die Markterwartung dank niedriger Finanzierungskosten und leicht höherer Finanzerträge deutlich übertroffen habe.

Qualität der Lufthansa-Zahlen überzeugt nicht

Lufthansa hat zwar mit dem operativen Gewinn die Marktschätzung um 2 Prozent geschlagen, JP Morgan ist von der Qualität der Zahlen aber nicht überzeugt. Die Ticketpreise hätten sich nur marginal verbessert, ursächlich für das bessere Ergebnis seien hauptsächlich günstigere Treibstoffpreise, geringere administrative Kosten sowie Währungseffekte. Lufthansa fallen um 2,4 Prozent zurück.

Nach endgültigen Zahlen verbilligen sich Hellofresh um 6,5 Prozent. Die Anleger dürften sich an der Entwicklung im Geschäft mit Kochboxen stören. Hier ist laut Morgan Stanley die Marge mit 8,5 Prozent zwar über der Konsensschätzung von 6 Prozent ausgefallen. Allerdings seien die Umsätze in der Sparte um 9,6 Prozent gesunken, stärker als mit 8 Prozent erwartet.

Für Ceconomy geht es um 0,7 Prozent nach oben. Baader spricht von einem soliden Quartalsbericht. Der Konzern geht nun davon aus, dass das operative Ergebnis im "oberen Prognosebereich" liegen wird.

Novartis geben um 2,6 Prozent nach, obwohl die bislang vorliegenden Kommentare zu den Geschäftszahlen durchweg positiv klingen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 22 Prozent vorne. Ebenfalls in Zürich verbilligen sich Clariant nach enttäuschenden Geschäftszahlen um rund 5 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.996,87 +0,5% 27,04 +10,5% Stoxx-50 4.468,50 +0,4% 17,52 +9,2% DAX 19.632,66 +0,5% 101,04 +17,2% MDAX 27.261,04 -0,3% -75,93 +0,5% TecDAX 3.431,19 +0,3% 10,32 +2,8% SDAX 13.883,59 -0,0% -1,35 -0,6% FTSE 8.313,89 +0,3% 28,27 +7,1% CAC 7.611,63 +0,7% 54,69 +0,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,33 +0,04 -0,24 US-Zehnjahresrendite 4,30 +0,02 +0,42 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:30 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0817 +0,0% 1,0812 1,0820 -2,1% EUR/JPY 165,89 +0,1% 165,60 165,75 +6,6% EUR/CHF 0,9373 +0,2% 0,9363 0,9366 +1,0% EUR/GBP 0,8330 -0,1% 0,8334 0,8333 -4,0% USD/JPY 153,37 +0,0% 153,19 153,18 +8,9% GBP/USD 1,2986 +0,2% 1,2971 1,2985 +2,1% USD/CNH (Offshore) 7,1571 +0,2% 7,1599 7,1408 +0,5% Bitcoin BTC/USD 71.108,40 +1,8% 70.993,50 68.556,65 +63,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,96 67,38 +0,9% +0,58 -3,9% Brent/ICE 71,89 71,42 +0,7% +0,47 -4,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,7 42,65 +0,1% +0,05 +16,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.752,91 2.742,22 +0,4% +10,69 +33,5% Silber (Spot) 34,09 33,65 +1,3% +0,44 +43,4% Platin (Spot) 1.051,43 1.035,50 +1,5% +15,93 +6,0% Kupfer-Future 4,39 4,36 +0,7% +0,03 +11,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

