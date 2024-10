Hamburg (ots) -Die meisten Menschen haben heutzutage ihr Smartphone gewohnheitsmäßig bei sich. Viele achten auch wenig darauf, ob es stummgeschaltet ist oder bei Anruf mehr oder minder muntere Töne von sich gibt. Das kann der Auslöser für so manche "Wegdrück-Aktion" sein, wenn in einer unpassenden Situation der Klingelton stört. Ebenso ist es möglich, dass die Ablehnung des Gesprächs losgelöst von den äußeren Umständen bedeutet: Jemand will die anrufende Person bewusst ignorieren.Ob nun der erste oder der zweite Grund zutrifft: Anrufenden bleibt der Unterschied zwischen "Ich kann wegen widriger Umstände jetzt mir Dir (Ihnen) nicht sprechen" oder "Ich will mit dir (Ihnen) nicht sprechen" unpraktischerweise verborgen. Somit ist die Gefahr groß, dass ein Wegdrücken als kränkend empfunden wird.Bemühen Sie sich deshalb erstens darum, Situationen zu vermeiden, in denen Sie sich wegen Lärmbelästigung gezwungen sehen, ein ankommendes Gespräch abzuweisen. Denken Sie in den entsprechenden Konstellationen daran, Ihr Handy stumm- oder auszuschalten. Haben Sie das ausnahmsweise vergessen, ist ein Wegdrücken die Notlösung. Es ist dann höflich, später möglichst zeitnah zurückzurufen, um die Notwendigkeit dieses Vorgehens zu erklären und dafür um Entschuldigung zu bitten.Überlegen Sie zweitens am besten sehr gut, ob Sie die Annahme eines Gesprächs aus anderen Gründen verweigern wollen. Bleibt eine Erklärung dafür aus oder passiert es zwischen zwei Personen mehrmals, wird dieses Vorgehen oft als das unmissverständliche Signal der Ablehnung gedeutet.Pressekontakt:Inge Wolff - Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen InternationalPräsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Training und Coaching e. V.Präsidentin Umgangsformen-Akademie Deutschlands e. V.Telefon: (01 75) 7 44 11 18, E-Mail: inge.wolff.umgangsformen@t-online.deKarl-Werner Wiemers"WDTU Service GmbH" - Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V.Telefon: (0 40) 50 05 82-24, E-Mail: karl-werner.wiemers@tanzen.deOriginal-Content von: Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43684/5897329