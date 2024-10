Der Kunststoffspezialist Covestro hat seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EBITDA zwischen 1,0 und 1,25 Milliarden Euro, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Spanne von 1,0 bis 1,4 Milliarden Euro darstellt. Trotz dieser Anpassung zeigt sich Covestro im dritten Quartal relativ stabil: Der Umsatz blieb mit 3,6 Milliarden Euro konstant, während das EBITDA um 3,6 Prozent auf 287 Millionen Euro anstieg. Besonders erfreulich ist der Nettogewinn von 33 Millionen Euro, der eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 31 Millionen Euro darstellt.

Marktreaktion und Analysten-Einschätzungen

Die Covestro-Aktie reagierte verhalten positiv auf die Quartalszahlen und notierte im XETRA-Handel leicht im Plus. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 59,67 Euro, was ein moderates Aufwärtspotenzial signalisiert. Experten heben hervor, dass der Bereich Solutions & Specialties besser als erwartet abgeschnitten hat, während Performance Materials hinter den Erwartungen zurückblieb. Trotz der Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld zeigt sich Covestro widerstandsfähig und passt seine Strategie entsprechend an.

