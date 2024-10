Obwohl Siltronic bessere Ergebnisse als erwartet für das Q3 meldete, steht das Unternehmen aufgrund hoher Lagerbestände in allen Segmenten weiterhin unter Abwärtsdruck. Der Industrie- und der Automobilsektor befinden sich in einer Korrekturphase, die die Nachfrage nach Wafern dämpft, während die Verbraucherelektronik eine langsame Erholung zeigt. In der Zwischenzeit treibt die steigende Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz und Rechenzentren den Absatz von Siliziumwafern deutlich an, da fortschrittliche KI-Anwendungen und -Architekturen mehr Silizium und speicherintensive Chipkonfigurationen erfordern, was die schwache Gesamtnachfrage teilweise umkehrt. mwb research erwartet daher bis Mitte 2025 eine allmähliche Erholung, die von der Künstlichen Intelligenz und dem Abbau von Lagerbeständen angetrieben wird, da andere Branchen aufholen. Bis dahin bleibt Siltronic dank seiner gesicherten langfristigen Verträge, die 66 % des Umsatzes abdecken, und seines diversifizierten Produktmixes widerstandsfähig. Da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,9 unter dem Buchwert gehandelt wird, ist das Abwärtspotenzial begrenzt und bietet geduldigen Anlegern einen Einstiegspunkt mit einem attraktiven Risiko-Ertrags-Profil. Die Analysten der mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 92,00. IR-Leiterin Verena Stütze wird auf der mwb research German Select Online-Konferenz am 3. Dezember weitere Einblicke geben. Interessierte Anleger können sich hier anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-14-30/WAF-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





© 2024 AlsterResearch