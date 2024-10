tonies SE wird am 13. November ihren Umsatz für das 3. Quartal bekannt geben, wobei das Wachstum trotz starker Vergleichszahlen voraussichtlich etwa 22 % im Jahresvergleich betragen wird. Damit läge das kumulierte Wachstum für die ersten neun Monate bei rund 26 % und damit leicht unter der Jahresprognose des Unternehmens von mindestens 33 %. In der reifen DACH-Region wird sich das Wachstum im 3. Quartal voraussichtlich auf etwa 2 % im Jahresvergleich verlangsamen, da das Verbrauchervertrauen insbesondere in Deutschland weiterhin gering ist. Im Gegensatz dazu wird für das Segment Rest der Welt (RoW) ein starkes Wachstum von 65 % im Jahresvergleich prognostiziert, angetrieben von einer höheren Marktdurchdringung in Frankreich und neuen Märkten wie Australien und Neuseeland. In den USA dürfte das Wachstum - trotz hoher Vergleichswerte aufgrund erheblicher Verkäufe an Walmart und Target im Vorjahr - respektable 35 % im Jahresvergleich erreichen. Insgesamt sollte das 3. Quartal die Wachstumsstory von tonies und die KAUFEN-Empfehlung von mwb research unterstützen. Head of IR Manuel Bösing wird auf der mwb research German Select Online-Konferenz am 3. Dezember weitere Einblicke geben, interessierte Investoren können sich hier anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-10-30/TNIE-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





