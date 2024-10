© Foto: Symbolbild



Die Lufthansa-Aktie sorgt derzeit wieder für Aufsehen. Nach einem Jahr voller Turbulenzen steht sie besonders im Rampenlicht. Das Unternehmen kämpft mit Problemen, von teuren Betriebskosten über die Notwendigkeit alter Flugzeuge bis hin zu Versorgungsengpässen bei neuen Maschinen. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage stabil. Klingt widersprüchlich? Hier schauen wir genauer hin: Lohnt sich der Einstieg in die Aktie oder lieber doch abwarten?

Hohe Nachfrage, hohe Kosten - Wo steht Lufthansa aktuell?

Lufthansa erwartet für das dritte Quartal 2024 einen operativen Gewinn von rund 1,3 Milliarden Euro - das klingt erstmal solide, vor allem, weil das Reiseinteresse ungebrochen ist. Doch die Schattenseite sind gestiegene Betriebskosten, verursacht durch verzögerte Lieferungen neuer Flugzeuge, hohen Kerosinverbrauch und teure Wartungen bei alten Modellen. Besonders Boeing und Airbus hinken bei der Auslieferung neuer Maschinen hinterher, und das bringt Lufthansa in die Zwickmühle: Der neue Langstreckenflieger Boeing 777X etwa wird frühestens 2026 erwartet.

In der Zwischenzeit muss Lufthansa veraltete Maschinen einsetzen, was den Gewinn auf Langstrecken empfindlich drückt. So kann die Strecke Frankfurt-Peking aktuell sogar bis zu 550.000 Dollar Verlust pro Flug bedeuten. Kein Wunder also, dass die Aktie seit Jahresbeginn um etwa 20 Prozent gefallen ist. Zudem warnen Analysten, dass sich diese Probleme bis 2026 hinziehen könnten, was die Kursentwicklung der Aktie weiterhin belasten dürfte.

Charttechnik: Stabilisierung in Sicht oder weiter auf wackeligen Beinen?

Nach einigen Verlusten hat sich die Lufthansa-Aktie kürzlich wieder stabilisiert, aber die Bewegungen bleiben heftig. Aktuell befindet sich der Kurs über einigen charttechnischen Unterstützungen, die nächste große Hürde liegt jedoch bei etwa 7 Euro. Sollte diese Marke nachhaltig geknackt werden, wäre das ein Signal für eine mögliche Erholung - für Anleger ein interessanter Punkt, um einen Einstieg zu erwägen. Der langfristige Abwärtstrend jedenfalls scheint überwunden zu sein. Kurz- mittelfristig winken bei weiter anziehendem Momentum die 8 Euro-Marke und darüber hinaus sogar die 9 Euro als Kursziel. Sowohl der RSI, als auch die Bollinger-Bänder sind aktuell im oberen Bereich angelangt. Daher könnte sich hier zunächst eine kurze Konsolidierung andeuten, bevor die Reise nach oben weitergeht.

Andererseits: Rutscht die Aktie unter die 6-Euro-Marke, könnte das Vertrauen am Markt abermals nachlassen. Viele Anleger könnten dann vorsichtig bleiben oder die Aktie gänzlich meiden. Aus charttechnischer Sicht ein möglicher Trade: Einsteigen im Bereich 6,50 - 6,90 Euro mit Kursziel 8-9 Euro. Stopp knapp unter 6 Euro wäre eine Möglichkeit. Längerfristig gesehen, könnten Kurse unterhalb von 7 Euro ein gutes Einstiegsniveau sein.

Expansion in Europa - Wo will Lufthansa hin?

Trotz aller aktuellen Herausforderungen bleibt Lufthansa offensiv - und hat einen klaren Plan, ihre Präsenz in Europa weiter auszubauen. Aktuell verhandelt das Unternehmen über einen möglichen Einstieg bei der lettischen Airline airBaltic. airBaltic ist im Baltikum stark verankert und deckt dort Kurz- und Mittelstreckenflüge ab. Diese Beteiligung könnte für Lufthansa die Tür in eine neue Region öffnen und eine Lücke im eigenen Netzwerk schließen, da airBaltic mit ihrer modernen A220-Flotte flexibel ist und bewährte Wet-Lease-Dienste anbietet, bei denen sie Flugzeuge inklusive Crew an andere Airlines vermietet.

Zusätzlich denkt Lufthansa über Anteile an weiteren europäischen Airlines nach, darunter ITA Airways aus Italien und TAP Air Portugal. Das klingt vielleicht etwas abenteuerlich, aber für Lufthansa könnte das langfristig ein geschickter Schachzug sein, um die Position auf dem europäischen Markt zu stärken und sich so auf stabilere Beine zu stellen. Für Anleger könnte das mittelfristig neue Perspektiven bieten, auch wenn der tatsächliche Nutzen dieser Strategie erst in den nächsten Jahren richtig greifbar wird.

Lufthansa-Aktie - Rein oder lieber doch nicht?

Lohnt sich ein Investment in die Lufthansa-Aktie? Schwierige Frage! Aktuell sieht es nach einer echten Wette auf die Zukunft aus. Auf der einen Seite gibt es eine hohe Nachfrage und ein aggressives Wachstum in Europa, das sich für die Aktie positiv auswirken könnte. Auf der anderen Seite sind da die wirklich hohen Betriebskosten und die Belastungen durch die verzögerten Flugzeuglieferungen, die noch ein paar Jahre anhalten könnten.

Wer sich für einen Einstieg entscheidet, sollte Geduld und Nerven mitbringen - aber auch ein bisschen Mut. Die Aktie ist momentan was für Langzeit-Investoren, die auf den langfristigen Effekt der Expansionsstrategie und eine Markterholung setzen. Wenn der Aktienkurs weiterhin auf aktuellem Niveau bleibt und die Charttechnik keine größeren Abstürze anzeigt, könnte es eine Gelegenheit sein, in kleinen Schritten einzusteigen. Risikofreudige Anleger könnten hier einsteigen, während vorsichtige Gemüter vielleicht besser noch abwarten, bis die nächsten Quartalszahlen fürs 4. Quartal weitere Klarheit bringen.

