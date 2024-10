DJ Benner: IG Metall wird um alle Werke bei VW kämpfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Vorsitzende der IG-Metall, Christiane Benner, hat angesichts der Krise bei Volkswagen eine Kursänderung des Managements und Fördermaßnahmen der Bundesregierung für Elektroautos gefordert. "Die IG Metall wird um alle Werke und alle Arbeitsplätze bei VW kämpfen", kündigte Benner im ZDF-Morgenmagazin an. "Die Belegschaft steht auch dahinter." Die Beschäftigten bei VW wollten nicht die Rechnung für das zahlen, "was es im Moment an schwierigen Rahmenbedingungen gibt und dass auch Fehler gemacht worden sind. Und es ist die Aufgabe von einer Unternehmensleitung und vom Management, diese Fehler zu beheben und da jetzt eine Kurskorrektur zu machen, sodass VW wieder auf den Gewinnkurs kommt", sagte Benner.

IG Metall und Betriebsrat seien verhandlungsbereit und wüssten, dass sich etwas verändern muss. "Wir müssen daran arbeiten, dass es vorstellbar wird, elektrisch zu fahren. Und dazu brauchen wir finanzierbare Elektromodelle", forderte sie aber unter anderem. "Das ist ein Punkt, an dem VW beispielsweise liefern muss." Zumindest die Themen Batterie, Software, finanzierbare Modelle und gute Abläufe sei etwas, das das Management bei VW machen könne. "Die anderen Forderungen, die werden wir an die Politik richten. Die muss selbstverständlich auch etwas an den Rahmenbedingungen tun", sagte die IG-Metall-Vorsitzende. Sie forderte eine Entlastung der Unternehmen bei den Energiekosten und ein Förderprogramm für E-Autos. "Das kann beispielsweise durch spezielle Steuermodelle kommen, dass Elektroautos für die normalen Menschen erschwinglich werden", sagte sie.

