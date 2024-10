Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden harte Konjunkturdaten für September in Japan veröffentlicht: Arbeitsmarkt, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Baubeginne, so die Analysten von Postbank Research.Alle Daten dürften eine Konjunkturschwäche bestätigen. Der vorläufige umfassende Einkaufsmanagerindex der Jibun Bank für Oktober sei in der vergangenen Woche auf 49,4 zurückgegangen, was auf eine nachlassende Wirtschaftsdynamik im vierten Quartal hindeuten würde. Die Tatsache, dass die Verbraucherpreisinflation in Tokio für Oktober letzte Woche auch auf 1,8% zurückgegangen sei, habe die Erwartung verstärkt, dass die BoJ ihren Zielsatz auf der Sitzung in dieser Woche nicht ändern dürfte. Eine in den Marktpreisen reflektierte Wahrscheinlichkeit von etwa 22% stelle sogar eine Zinserhöhung im Dezember in Frage. ...

