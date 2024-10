Zürich (www.fondscheck.de) - Christopher Chwalek (38) verstärkt das Frankfurter Swisscanto-Vertriebsteam per 1. November, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Wir freuen uns sehr über unseren Neuzugang. Mit Christopher Chwalek verfügt unser Team über fünf Sales-Personen - so viele wie noch nie in den Märkten Deutschland und Österreich. Es ist damit ein klares Statement von Swisscanto, in beiden Nachbarländern eine hohe Präsenz mit unseren nachhaltigen Fondsprodukten zu zeigen", so Karsten Marzinzik, Country Head Germany, Austria and Liechtenstein bei Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt. ...

