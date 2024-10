Der Chemikalienhändler Brenntag SE steht vor einer bedeutenden Veränderung in der Führungsetage. Finanzvorständin Kristin Neumann hat dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass sie ihren Vertrag nicht verlängern und das Unternehmen zum 31. März 2025 verlassen wird. Diese Entscheidung, die aus persönlichen Gründen getroffen wurde, hat den Prozess zur Nachfolgersuche eingeleitet. Der DAX-Konzern betont, dass Neumann ihre Aufgaben bis zum Vertragsende vollumfänglich wahrnehmen und einen geordneten Übergang sicherstellen wird. Trotz dieser Ankündigung zeigte sich die Brenntag-Aktie zunächst unbeeindruckt und notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert.

Analysten sehen Potenzial trotz Herausforderungen

Während der CFO-Wechsel für Aufsehen sorgt, bleiben Marktbeobachter optimistisch. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 78,14 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal und einer erwarteten Dividendenkürzung für das laufende Jahr sehen Experten Wachstumschancen für Brenntag. Die bevorstehende Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 12. November wird voraussichtlich weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

