Dr. Martin J. Krämer, Security Awareness Advocate bei KnowBe4 und Experte für IT-Sicherheit empfiehlt angesichts einer Zunahme von nordkoreanischen Fake-Bewerbern 12 Tipps, um Betrüger beim Einstellungsverfahren zu erkennen:Vor dem Job-Interview:- Prüfung von Anschreiben und Lebenslauf auf verdächtige Muster- Prüfung der Telefonnummern von Referenzkontakten auf deren Echtheit- Abgleich des Bewerbungsprofils mit im Netz einsehbaren Profilen des Bewerbers- Abgleich des Bewerbungsprofils mit im Netz einsehbaren offiziellen Quellen- Nutzung neuester Identitätsprüfungstechnologien, um gefälschte oder nachgemachte Ausweisdokumente zu erkennenWährend des Job-Interviews:- Durchführung telefonischer Screenings als Referenzscreenings- Durchführung eines virtuellen Bewerbungs-Calls, wobei "Video-on" sowie die Abschaltung von Unschärfen, Filtern und Hintergrundbildern eine zwingende Voraussetzung sein sollte, die jeder Bewerber zu erfüllen hat.- Nutzung neuester Identitätsprüfungstechnologien, um die Echtheit des Gesichts des Kandidaten in der Videokonferenz verifizieren zu können.- Einflechtung konkreter Fragestellungen, die der Bewerber nur beantworten kann, wenn seine angegebene Identität zutrifft (zum Beispiel zu Lokalitäten am Geburtsort, am derzeitigen Wohnort oder zu angegebenen Hobbies).Nach dem Interview:- sollte vor oder während des Interviews der Verdacht entstehen, dass es sich bei einem oder mehreren Kandidaten um Betrüger handelt, sollte dem CISO umgehend Meldung erstattet werden.- wird ein Bewerber angenommen, sollte darauf geachtet werden, dass beim Versand von Firmengeräten - wie Mobiltelefonen, Laptops, Tablets und Hardware-Token - an dessen Privatadresse, ausschließlich dieser die Geräte in Empfang nehmen darf - und dies auch nur dann, wenn er sich mittels offizieller Dokumente ausgewiesen und den Empfang gegenüber dem Versandunternehmen schriftlich quittiert hat.- Und schließlich sollte der neue Mitarbeiter - in der Anfangsphase seiner neuen Anstellung - nur begrenzten Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk erhalten.Mehr dazu lesen Sie hier: https://ots.de/wL5XVi