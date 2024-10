Traton SE gab die detaillierten Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung bekannt. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf +5% im Jahresvergleich gegenüber einem Rückgang von 1% in Q2, gestützt durch Aufholeffekte im Segment International Motors (ehemals Navistar) und einen besseren Preis-/Produktmix bei Scania. Das bereinigte (adj.) EBIT stieg im 3. Quartal um 19% auf 1,14 Mrd. EUR und übertraf den Konsens zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung um beachtliche 11%. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich aufgrund von Steigerungen in den meisten Segmenten um 1,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 9,6 %. Angesichts der guten Fortschritte in den ersten neun Monaten bestätigte das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und rechnet mit einem Absatz- und Umsatzwachstum von -5% bis +10% yoy und einer EBIT-Marge von 8,0% bis 9,0%. Während die Aufholeffekte in Q3 2024 positiv sind und die besser als erwartete Netto-Cash-Generierung ermutigend ist, bleiben die Analysten hinsichtlich der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere in Europa, vorsichtig, da diese die kurzfristige Performance von Traton erheblich beeinträchtigen könnten. Daher behalten die Analysten ihre Schätzungen im Großen und Ganzen bei und bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





