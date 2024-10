Die JinkoSolar-Aktie (WKN: A0Q87R) erlebt seit vier Wochen eine atemberaubende Achterbahnfahrt. Ende September schoss der Kurs des chinesischen Solartechnikkonzerns um fast +70% in die Höhe. Anfang Oktober lösten sich alle Kursgewinne prompt wieder in Luft auf. Seit Mitte Oktober befindet sich die Solaraktie abermals im Rallyemodus, doch am Dienstagmorgen folgt mit einem Kursverlust von über 7% der nächste Dämpfer. Was ist da bloß los? Absatz rauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...