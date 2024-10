Die Adidas-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Anstieg von 1,0 Prozent auf 215,80 Euro, nachdem der Sportartikelhersteller detaillierte Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen der Analysten mit einem Gewinnsprung von 73 Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 2,44 Euro. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 10 Prozent, wobei das Kerngeschäft sogar um 14 Prozent zulegte.

Optimistische Prognose für die Zukunft

Adidas zeigt sich zuversichtlich für die weitere Geschäftsentwicklung und verweist auf ein starkes Wachstum in China sowie eine früher als erwartet positive Entwicklung in Nordamerika. Das Management hob hervor, dass das Unternehmen nun in allen Regionen, Vertriebskanälen und Produktbereichen wachse. Für das Gesamtjahr 2024 wurde das Betriebsgewinnziel auf 1,2 Milliarden Euro angehoben, was jedoch von einigen Marktbeobachtern als konservativ eingestuft wird.

Anzeige

Adidas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adidas-Analyse vom 29. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Adidas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adidas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adidas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...