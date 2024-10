© Foto: DALL*E



In den vergangenen Tagen versuchte sich der Bitcoin immer wieder an einem Ausbruch über 68.000 US-Dollar. Dieses Mal scheint er tatsächlich zu gelingen!Wochenlang zierte sich der Bitcoin trotz der Unterstützung durch die steigenden Siegchancen des als Krypto-freundlich geltenden Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump, die vielbeachtete Marke von 68.000 US-Dollar zu überwinden. Hier verläuft die Trendoberkante desjenigen Abwärtstrends, dessen Überwinden zur bullishen Auflösung der Flaggenformation führen könnte. Zwar konnte sich Bitcoin immer wieder über diese Hürde schieben - was an dieser Stelle bereits zu einem voreiligen Ausrufen eines geglückten Ausbruchs geführt hatte - der …