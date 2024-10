Die meistgehandelten Produkte: Positive Entwicklung bei NextEra Energy!

Der DAX® konnte heute an den gestrigen Anstieg anknüpfen und stieg deutlich über die 19.500 Punkte Marke. Damit ist das Rekordhoch wieder in Reichweite. Wie es nun für den Leitindex weiter geht hängt von den kommenden Bilanzen ab. Im Mittelpunkt der Anleger stehen heute Call-Optionsscheine auf LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Der Luxusgüterkonzern musste zuletzt einen Kursrückgang hinnehmen. Grund dafür waren Umsatzrückgange um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies spiegelt die Verlangsamung im Luxussektor wieder. Das schwache Geschäft in Asien belastete das Ergebnis des Unternehmens. Der Graumarkt in Asien blüht auf und könnte längerfristig für Probleme sorgen. Auch Call-Optionsscheine auf NextEra Energy sind heute gefragt. Das Energieunternehmen konnte seinen Gewinn im dritten Quartal um ganze 10 Prozent steigern und baut seine erneuerbaren Energieprojekte aus. Das Unternehmen konnte seine Pipeline um 3 Gigawatt auf 24 Gigawatt an erneuerbaren Energieprojekten und Speicherlösungen erweitern. Anleger und Analysten sind sehr optmistisch gestimmt und blicken gespannt in die Zukunft des weltweit führenden Anbieter für saubere Energie. Zuletzt gehören auch Long Faktor-Optionsscheine auf Airbus zu den meistgehandelten Produkten am heutigen Morgen. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen wird morgen seine Quartalszahlen veröffentlichen. Zudem hat Airbus eine militärische Flugzeug-Fabrik in Indien eröffnet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD1D4J 1,46 19607,00 Punkte 19722,99 Punkte 148,53 Open End DAX® Put HD186P 2,01 19607,00 Punkte 19779,88 Punkte 94,90 Open End DAX® Put HC6X57 1,00 19607,00 Punkte 19680,30 Punkte 219,15 Open End DAX® Call HD8ENM 3,87 19612,50 Punkte 19250,13 Punkte 49,86 Open End DAX® Put HD1FFE 3,30 19607,00 Punkte 19911,81 Punkte 62,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 10:06 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag LVMH SE Call HD56Y3 0,65 640,50 EUR 700,00 EUR 10,62 17.06.2026 DAX® Call HD84HG 2,24 19626,40 Punkte 19700,00 Punkte 88,58 12.11.2024 DAX® Put HD8WG3 0,87 19605,50 Punkte 19400,00 Punkte 239,13 05.11.2024 SAP SE Call HD27RF 3,38 224,075 EUR 220,00 EUR 6,72 17.06.2026 NextEra Energy Inc. Call HD9XLJ 0,09 82,875 USD 92,00 USD 97,28 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC73RJ 0,41 19611,00 Punkte 21485,15 Punkte -10 Open End DAX® Long HD6SG1 12,16 19612,59 Punkte 17581,68 Punkte 10 Open End Bayer AG Long HC2823 0,44 26,05 EUR 17,41 EUR 3 Open End SAP SE Long HD9UER 10,70 224,00 EUR 148,50 EUR 3 Open End Airbus SE Long HC19M9 13,10 141,42 EUR 93,28 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.10.2024; 10:23 Uhr;

