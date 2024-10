Berlin (ots) -Spontan, lustig, herzlich und einzigartig in der Kombination: Das ist der neue, achtteilige Talk-Podcast "Kim & Klaus" von rbb 88.8. Kim Fisher und Klaus Wowereit läuten in den nächsten acht Wochen immer freitags das Wochenende ein - mit spannenden Anekdoten aus ihrem Leben und einem ganz persönlichen Blick auf das Berliner Stadtgeschehen. Die erste Folge gibt es ab 1. November in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/kim-und-klaus/13825843/).Was Berlin bewegtKim ist passionierte Gastgeberin und erfolgreiche TV-Moderatorin. Sie hat bei "Kim & Klaus" das Zepter in der Hand, die Themen in der Tasche und die Uhr im Blick. Klaus ist als ehemaliger Regierender Bürgermeister der Berlin-Experte schlechthin. Wie in einem echten Gespräch unter Freunden oder sehr guten Bekannten geht es im Podcast um all die Themen, die die beiden bewegen und beschäftigen. Wie sah ihre Kindheit damals in Berlin aus? Wie haben sie den Mauerfall erlebt und wie sehen sie heute die Beziehung von Ost- und Westberlin? Kim und Klaus ordnen aktuelle, relevante Geschehnisse aus ihrer Perspektive ein und schaffen neue Denkanstöße. Dazu gibt es Geschichten aus der Promi-Welt, die so noch nicht erzählt wurden. Und persönliche Fragen an die Zukunft stellen sich auch: Wird Klaus etwa sein 10-jähriges Jubiläum als nicht-aktiver Politiker feiern? Oder denkt er sogar über eine Rückkehr nach?Über Kim FisherKim Fisher überzeugt als Gastgeberin der Talkshow Riverboat (MDR) seit über 20 Jahren, ob im Gespräch mit Superstars oder Supermarkt-Verkäufer:innen. Die Berlinerin lacht und weint mit ihren Gästen, ist sturmerprobt und ganz nah am echten Leben. 1969 in Berlin-Tempelhof geboren, studierte Kim Fisher Germanistik und Pädagogik in Berlin und volontierte bei einem Lokalsender. Auch als Sängerin, Schauspielerin und Autorin garantiert das Multitalent beste Unterhaltung.Über Klaus WowereitKlaus Wowereit ist ehemaliger Regierender Bürgermeister und Kultursenator von Berlin. Er kennt die Hauptstadt. Mit seinem Ausstieg aus der aktiven Politik erlosch weder sein Interesse an relevanten Themen noch seine Lust am Diskutieren. Er mag Menschen und hört ihnen zu. 1953 in Berlin-Lichtenrade geboren, wuchs Klaus Wowereit als Sohn einer Putzfrau vaterlos mit vier älteren Geschwistern auf. Noch vor Beginn seines Jura-Studiums trat er in die SPD ein. Mit seinem legendären Satz "Ich bin schwul - und das ist auch gut so" wurde er zum ersten Spitzenpolitiker, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannte.Ab 1. November in der ARD AudiothekFolge 1 von "Kim & Klaus" ist ab dem 1. November 2024 in der ARD Audiothek verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Trailer (https://www.ardaudiothek.de/episode/kim-und-klaus/kim-und-klaus-trailer/rbb-88-8/13832577/) ist bereits online. Weitere sieben Folgen erscheinen immer freitags im Wochenrhythmus. Auch auf der Webseite www.rbb888.de stehen die Episoden zum Abruf."Kim & Klaus" ist eine Produktion von rbb 88.8 nach einer Idee von Kim Fisher in Zusammenarbeit mit der FLOW media company GmbH.Bei Interesse können wir Ihnen Folge 1 vorab zum Anhören zur Verfügung stellen. Gerne vermitteln wir Interviews mit Kim Fisher und Klaus Wowereit. Honorarfreie Pressefotos finden Sie unter www.ard-foto.de. (https://www.ard-foto.de/)Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & InformationAlke Lorenzen/Ulrike Herrprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5897512