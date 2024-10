Volkswagen macht Ernst. Der Vorstand machte am Montag gegenüber den Arbeitnehmervertretern den Umfang der geplanten Kostensenkungsmassnahmen deutlich und diese haben es - wie erwartet - in sich. Im Kern geht es darum sich der eingebrochenen Nachfrage entgegenzustemmen, was bei einem Automobilkonzern in erster Linie bedeutet, dass man die Kapazitäten abbaut, um nicht von den Fixkosten überrannt zu werden.Zum ersten Mal seit der Unternehmensgründung will Volkswagen (DE0007664039) Fabriken in Deutschland schliessen. Nicht eine, nicht zwei, sondern drei Standorte. ...

