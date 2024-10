Mainz (ots) -Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Wie geht es Menschen um die 30, die ihr Leben nach dem Ende einer Ehe neu ordnen? Die dreiteilige ZDF.reportage-Serie "Verheiratet, geschieden, Single", ab Sonntag, 3. November 2024, 9.00 Uhr in der ZDFmediathek, gibt intime Einblicke in persönliche Geschichten. Sie erzählt von Liebe, Trennungen, Neuanfängen, dem Alltag als Alleinerziehende oder als Teil neuer Partnerschaften. Die erste Folge der Serie von Charlotte Widegreen und Lena Liebkind wird am Sonntag, 3. November 2024, 18.00 Uhr, im ZDF ausgestrahlt.Kinder, Hausbau und dann ScheidungDie erste Folge "Kinder, Hausbau und dann Scheidung" begleitet Jessica und Sebastian, die sich nach jahrelanger Beziehung und einem gemeinsamen Kind haben scheiden lassen. Jessica freut sich auf den Neuanfang mit ihrem neuen Partner Marc, während Sebastian nun erstmal als Single sein Glück sucht. Für beide steht fest: Das Wohl ihrer Tochter hat Priorität. Doch wie schafft man es, den Spagat zwischen Freundschaft mit dem Ex-Partner und einer neuen Beziehung zu meistern?Arrangierte Ehe: Mit 36 endlich freiIn der zweiten Folge "Arrangierte Ehe: Mit 36 endlich frei" steht vor allem Fahima im Mittelpunkt. Sie hat nach einer 16-jährigen Ehe den Mut gefunden, sich von ihrem kontrollierenden Ehemann zu trennen. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern erzählt von ihrem Kampf, sich von traditionellen patriarchalischen Strukturen zu lösen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen.Neuanfang als schwuler VaterDie dritte Folge "Neuanfang als schwuler Vater" zeigt: Scheidung ist kein Ende, sondern kann auch ein Neuanfang sein. Ein Beispiel ist Patrick. Der alleinerziehende Vater von zwei Pflegekindern reflektiert über den Mut, den Schritt der Trennung zu gehen und sich selbst zu finden.Parallel wird in allen drei Folgen die Geschichte der Content-Creatorin Kaja erzählt, die sich nach einer schwierigen Ehe scheiden ließ, zwei Kinder hat und sich zusätzlich von finanziellen Altlasten befreien muss.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/verheiratetgeschiedensingle) (nach Log-in) zur Sendung, per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- die ZDF.reportage-Serie "Verheiratet, geschieden, Single" als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/verheiratet-geschieden-single?) im ZDF-Presseportal (nach Log-in)- die ZDF.reportage in der Mediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdf-reportage)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5897584